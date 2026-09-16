ମନ୍ଦିର ପଛ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ: ତିନି ଜୁଆଡ଼ି ଗିରଫ୍, ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍
ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ ୨୧୦୦ ଟଙ୍କା, ୪ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ୨ଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 16, 2026 at 11:10 PM IST
Kendrapada Gambling Raid, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ । ଆଜି ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ରାଜନଗର ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଆଡ୍ଡାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ ୨୧୦୦ ଟଙ୍କା, ୪ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ୨ଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ପଞ୍ଝା (ମାରଣାସ୍ତ୍ର) ଜବତ କରିଛି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରାଜନଗର ଗ୍ରାମର ଅବିନାଶ ଦଳାଇ (କାହ୍ନା), ବାପି ମଳିକ ଓ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଠି (ହଡ଼ା)।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ପିଣ୍ଟୁ ମହାରଣା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପଛପଟେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଶା କାରବାର ସହିତ ଜୁଆ ଖେଳ ଜମୁଥିଲା । ଏହି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଓ ଭୟରେ ଗାଁର ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁ ନଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁ ନଥିଲା । ତେବେ ଥାନାରେ ନୂଆ ଆଇଆଇସି ଯୋଗଦେବା ପରେ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜନଗର ଆଇଆଇସି ରତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଆଗରୁ ଏଠାରେ ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ଆଜି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଜୁଆଡ଼ି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନେ ଜୁଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା । ଆଗକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଓ ବେଆଇନ ମଦ, ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚଢାଉ କରାଯାଇ ଧରାଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ! କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍, ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିତରକନିକାରେ ବଢୁଛି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ୧,୪୮୩ଟି ପକ୍ଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା