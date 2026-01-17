ETV Bharat / state

ଗୋ-ତସ୍କରୀ ରୋକିବାକୁ ବଡ ରେଡ: ଅବୈଧ ଗୋ-ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ, ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା, ସୁନାଗହଣା ଜବତ

ଆଜି ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ୪୬ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ।

Illegal Cattle Smuggling
ଗୋ-ତସ୍କରୀ ରୋକିବାକୁ ବଡ ରେଡ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 17, 2026 at 9:35 AM IST

Updated : January 17, 2026 at 10:50 AM IST

କେନ୍ଦୁଝର/ମୟୂରଭଞ୍ଜ: ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାକୁ ନଜର କରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସଜାଗ ରହିଛି । ଏପଟେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ଗୋ-ଚାଲଣ ଲିଙ୍କରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ ଚାଲିଛି । ଏପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । ରେଡ ସମୟରେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆଜି ସକାଳୁ ଏନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ୪୬ଟି ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଠିକଣା ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଛି । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାନ୍ତରାପୂର, କଳିଆହତା, ତେଲକୋଇ, ଘଷିପୁରା, ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜିର ଏହି ଚଢାଉରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର 5 ଡିଏସପି, 25 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଛତିଶ ଏସଆଇ ସହ 18 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଅବୈଧ ଗୋ-ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜିର ଏହି ଚଢାଉରେ ବ୍ୟାପକ ଟଙ୍କା, ସୁନାଗହଣା, ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେବା ସହ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଥିବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଚଢାଉ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା । ଖାଲି ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି ।

ଗତାକିଲ ରେଡ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଗୋ-ମାପିଆଙ୍କ ଘରୁ ବିଡା ବିଡା ନୋଟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ଆସିଥିଲା ମେସିନ୍ । ଟଙ୍କା ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ୍ ।

ଅବୈଧ ଗୋ-ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ, ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା, ସୁନାଗହଣା ଜବତ (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏହି ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶୋଇ, ଝାର ପୋଖରିଆ, ତେନ୍ତିପୋଷି, ଚଢ଼େଇଭୋଲ, କେନ୍ଦେଇ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ।

ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ କିଛି ଯୁବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଚ ଚାଲାଣ କରିଛି ।

ଅବୈଧ ଗୋ-ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ, ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା, ସୁନାଗହଣା ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ

ରାଇରଙ୍ଗପୁର- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏକାଧିକ ଦଳ ଏହି ଚଢାଉରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିଯାନରେ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରା ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଅବୈଧ ଗୋ-ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ, ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା, ସୁନାଗହଣା ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି କ୍ରମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେଣ୍ଟୋପୋଷି ଓ କେନ୍ଦ୍ରେଇ ଗ୍ରାମ ସହିତ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେହିପରି କରଞ୍ଜିଆ, ଝାରପୋଖରିଆ, ଚଢେଇଭୋଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘର ଓ ଦୋକାନ ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଅବୈଧ ଗୋ-ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ, ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା, ସୁନାଗହଣା ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ନଗଦ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନା ଗହଣା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଗୋରୁ ଚୋରି ଗୋରୁ ଅବୈଧ ପରିବହନ ଭଳି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର/ମୟୂରଭଞ୍ଜ

