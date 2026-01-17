ଗୋ-ତସ୍କରୀ ରୋକିବାକୁ ବଡ ରେଡ: ଅବୈଧ ଗୋ-ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ, ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା, ସୁନାଗହଣା ଜବତ
ଆଜି ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ୪୬ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ।
Published : January 17, 2026 at 9:35 AM IST|
Updated : January 17, 2026 at 10:50 AM IST
କେନ୍ଦୁଝର/ମୟୂରଭଞ୍ଜ: ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାକୁ ନଜର କରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସଜାଗ ରହିଛି । ଏପଟେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ଗୋ-ଚାଲଣ ଲିଙ୍କରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ ଚାଲିଛି । ଏପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । ରେଡ ସମୟରେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ସକାଳୁ ଏନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ୪୬ଟି ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଠିକଣା ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଛି । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାନ୍ତରାପୂର, କଳିଆହତା, ତେଲକୋଇ, ଘଷିପୁରା, ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜିର ଏହି ଚଢାଉରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର 5 ଡିଏସପି, 25 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଛତିଶ ଏସଆଇ ସହ 18 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ଏହି ଚଢାଉରେ ବ୍ୟାପକ ଟଙ୍କା, ସୁନାଗହଣା, ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେବା ସହ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଥିବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଚଢାଉ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା । ଖାଲି ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
ଗତାକିଲ ରେଡ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଗୋ-ମାପିଆଙ୍କ ଘରୁ ବିଡା ବିଡା ନୋଟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ଆସିଥିଲା ମେସିନ୍ । ଟଙ୍କା ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ୍ ।
ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏହି ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶୋଇ, ଝାର ପୋଖରିଆ, ତେନ୍ତିପୋଷି, ଚଢ଼େଇଭୋଲ, କେନ୍ଦେଇ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ।
ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ କିଛି ଯୁବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଚ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏକାଧିକ ଦଳ ଏହି ଚଢାଉରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିଯାନରେ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରା ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହି କ୍ରମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେଣ୍ଟୋପୋଷି ଓ କେନ୍ଦ୍ରେଇ ଗ୍ରାମ ସହିତ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେହିପରି କରଞ୍ଜିଆ, ଝାରପୋଖରିଆ, ଚଢେଇଭୋଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘର ଓ ଦୋକାନ ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ।
ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ନଗଦ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନା ଗହଣା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଗୋରୁ ଚୋରି ଗୋରୁ ଅବୈଧ ପରିବହନ ଭଳି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର/ମୟୂରଭଞ୍ଜ