ଆସନ୍ତା ୨୦ରୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଖୋଲିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଖାତାକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା !
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : April 25, 2026 at 8:05 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 8:14 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ମେ ମାସ ୨୦ ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ୨୦ ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୫୬ ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ୯୩ ଟି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ଯିବ।
ମିଲ୍ରେ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଚାଷୀ
ସେପଟେ ଖରିପ ଋତୁ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ମହଜୁଦ୍ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ରବି ଋତୁ ଧାନ ପାଇଁ ମିଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜାଗା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଧାନ କ୍ରୟରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ପାରେ ବୋଲି ମିଲ ମାଲିକ ସଙ୍ଘ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଦାମ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ରାଇସ ମିଲ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ନଳିନୀ କୁମାର୍ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଡେଲିଭରୀ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ଖରିଫର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଡେଲିଭରୀ ବାକି ଅଛି ତେଣୁ ଆମ ମିଲ ମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ଜାଗା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯାଗା ନାହିଁ ଆମେ ରବି ଧାନ କେମିତି ରଖିବୁ। ମଣ୍ଡି ସମୟରେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଧାନ ଉଠାଣ ନ ହେବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ମିଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଆମର ଚାଉଳ ଉଠାଣ କରାଯାଉ। ଚାଉଳ ଡେଲିଭରୀ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗା ବାହାରିବ ସେଥିରେ ଆମେ ରବି ଧାନ ରଖିବୁ’’ ।
ଧାନ ବିକ୍ରିର 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା
ସେହିପରି ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ହଇରାଣ ନହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତ ନିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ କଟ୍ନି-ଛଟ୍ନି କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ଆଣିବାକୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ମିଲରମାନେ ଯେପରି ଅଯଥା କଟ୍ନି ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଟୋକନ୍ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ମଣ୍ଡିରେ ପିଇବା ପାଣି, ବିଶ୍ରାମାଗାର ଏବଂ ଧାନ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ତାରପୋଲିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ରବି ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପାଣି ଚାଲିବ। ୫୬ ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ୯୩ ଟି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ଯିବ । ମିଲ ମାନଙ୍କର ଜାଗା ନଥିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମିଲର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ। ଏନେଇ ଆମେ FCI ସହିତ କଥା ହୋଇ କେମିତି ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଦାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏହାର ସମଧାନ ବାହାର କରିବୁ" ।
ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର୍ ସଚିନ ପ୍ରକାଶ, ଧର୍ମଗଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେଖ୍ୟା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଭବାନୀପାଟଣା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ରାଇସ ମିଲ ମାଲିକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି