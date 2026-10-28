ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟାର୍ଗେଟରେ R&B ଡିଭିଜନ; 4 ବର୍ଷରେ ଗିରଫ ହେଲେଣି 35ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ, ଠାବ ହେଉଛି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି
ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗତ ୪ ବର୍ଷରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଡିଭିଜନର ୩୫ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 28, 2026 at 6:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି (ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୃହ) ଡିଭିଜନ । ଏହି ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିଏ ଲାଞ୍ଚ ତ ଆଉ କିଏ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଭାବେ ଏକାଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବିଭାଗର ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଡିଭିଜନର ୩୫ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ବଡ଼ଚଣା ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ସବ୍-ଡିଭିଜନ୍ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରେ ତପନ ସେଠୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତପନ ୧୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସାଜିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ-୧ରେ ଜାଳିଆତି କରି ୯.୨୪ କୋଟି କୋଟି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ବିଭାଗର ୬ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ୧୦ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ୩ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
ସେହିପରି ୨୦୨୫ ମେ' ୨୪ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆର ଆର ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଡିଭିଜନର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୬ରେ କଟକ ସର୍କଲ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନର ଅତିରିକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ଡିଏ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜା କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍-୨ର ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ଜଣେ ଉକ୍ତ ଅଫିସର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ।
ଜଣେ ଠିକାଦାର ସମେତ ୭ଜଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୩ ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଡିଭିଜନ-୨ରେ କାମ କରୁଥିବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଡିଭିଜନ-୧ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏନ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ।
ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେକ ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂ ଜେଠୱ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି । ଯିଏବି ଲାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି । ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରାଯିବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୨ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୋଟିପତି ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀ ଗିରଫ, ଆୟ ଠାରୁ ୧୭୦% ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର