ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟାର୍ଗେଟରେ R&B ଡିଭିଜନ; 4 ବର୍ଷରେ ଗିରଫ ହେଲେଣି 35ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ, ଠାବ ହେଉଛି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି

ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗତ ୪ ବର୍ଷରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଡିଭିଜନର ୩୫ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ODISHA VIGILANCE
ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2026 at 6:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି (ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୃହ) ଡିଭିଜନ । ଏହି ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିଏ ଲାଞ୍ଚ ତ ଆଉ କିଏ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଭାବେ ଏକାଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବିଭାଗର ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଡିଭିଜନର ୩୫ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଗୁରୁବାର ବଡ଼ଚଣା ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ସବ୍-ଡିଭିଜନ୍‌ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରେ ତପନ ସେଠୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତପନ ୧୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସାଜିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ-୧ରେ ଜାଳିଆତି କରି ୯.୨୪ କୋଟି କୋଟି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ବିଭାଗର ୬ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ୧୦ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ୩ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।

R & B Division under Vigilance radar
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ୨୦୨୫ ମେ' ୨୪ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆର ଆର ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଡିଭିଜନର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୬ରେ କଟକ ସର୍କଲ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନର ଅତିରିକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ଡିଏ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜା କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍-୨ର ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ଜଣେ ଉକ୍ତ ଅଫିସର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ।

ଜଣେ ଠିକାଦାର ସମେତ ୭ଜଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୩ ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଡିଭିଜନ-୨ରେ କାମ କରୁଥିବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଡିଭିଜନ-୧ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏନ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।



ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ।



ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେକ ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂ ଜେଠୱ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି । ଯିଏବି ଲାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି । ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଛାନ୍‌ଭିନ୍‌ କରାଯିବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୨ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୋଟିପତି ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀ ଗିରଫ, ଆୟ ଠାରୁ ୧୭୦% ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
ODISHA VIGILANCE
VIGILANCE AWARENESS WEEK 2026
ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.