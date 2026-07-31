ETV Bharat / state

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଆଲୋଚନାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ହୋଇଛି ଜଣାଅ'

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ‘ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ’ ଆଶ୍ୱାସନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Questions from the MAHANADI BANCHAO ANDOLAN to the Chief Minister
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଶ୍ନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 11:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MAHANADI BANCHAO ANDOLAN TO CM, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ‘ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ’ ଆଶ୍ୱାସନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ତେବେ କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସ୍ୱାର୍ଥ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ସେନେଇ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଶ୍ନ (ETV Bharat Odisha)


ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର କହିବା କଥା, ଆଲୋଚନାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ମନାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନର ରୂପରେଖ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ।


ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା । ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦାବି ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା, ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ।


ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଳ ବଣ୍ଟନ । ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଦାବି କେତେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ସୂତ୍ର କ’ଣ ହେବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି କରିଛି ।


ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାରେଜ୍, ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୂଆ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ସମ୍ମତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଛି ।

ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)
ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ । ଚାଷ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ପ୍ରବାହ କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଆଲୋଚନାରେ ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା। ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରଭାବ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସରାଡିହି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ ଗଜ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଜଳ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ସମନ୍ୱୟ ହେବ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍। ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍‌ର ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୌଣସି ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଚାହିଁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ।ସପ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରବାହ ବା ‘ଇ-ଫ୍ଲୋ’। ନଦୀର ପରିବେଶୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେନେଇ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ମତରେ, ମହାନଦୀ ବିବାଦ କେବଳ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ‘ସମାଧାନ ହେବ’ ବୋଲି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ‘କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ’ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଦରକାର ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)
ଆନ୍ଦୋଳନର କହିବା କଥା, ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର, ଠୋସ୍ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସମୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ତାହାକୁ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ମେ ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ
MAHANADI BANCHAO ANDOLAN
ODISHA CHHATISGARH CM TALK
MAHANADI RIVER WATER DISPUTE
MAHANADI BANCHAO ANDOLAN TO CM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.