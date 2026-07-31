ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଆଲୋଚନାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ହୋଇଛି ଜଣାଅ'
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ‘ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ’ ଆଶ୍ୱାସନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 31, 2026 at 11:43 PM IST
MAHANADI BANCHAO ANDOLAN TO CM, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ‘ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ’ ଆଶ୍ୱାସନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ତେବେ କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସ୍ୱାର୍ଥ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ସେନେଇ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ।
ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର କହିବା କଥା, ଆଲୋଚନାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ମନାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନର ରୂପରେଖ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ।
ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା । ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦାବି ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା, ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଳ ବଣ୍ଟନ । ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଦାବି କେତେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ସୂତ୍ର କ’ଣ ହେବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି କରିଛି ।
ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାରେଜ୍, ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୂଆ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ସମ୍ମତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ମେ ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର