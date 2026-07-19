ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସୁପରଷ୍ଟାର ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜାହିର କଲେ ଇଚ୍ଛା
ଓଡ଼ିଶା ସହ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟେନିସ ତାରକା । ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ମଧ୍ୟ ସତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆଇଡ଼ଲ ସିନ୍ଧୁ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 19, 2026 at 4:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଜାପାନ ଓପନ୍-୨୦୨୬ର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସୁପରଷ୍ଟାର ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ । ଟାଇଟଲ ହାସଲ ପରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଥିଲେ । ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ଉତ୍ତରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସହ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ମଧ୍ୟ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆଇଡ଼ଲ ସିନ୍ଧୁ । ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପି.ଭି ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନ ଓପନ ସୁପର ୭୫୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଖେଳାଳି ତଥା ତିନିଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୁକୁଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୭ରେ ସିନ୍ଧୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିନିଟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ସିନ୍ଧୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ସେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଫିଟନେସ ଓ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ୩୧ ବର୍ଷୀୟା ସିନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ୧୯ ମାସ ପରେ କୌଣସି BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର ଟାଇଟଲ ନିଜ ନାଁ'ରେ କରିଛନ୍ତି ।
Congratulate @Pvsindhu1 on her historic win over Japan’s #AkaneYamaguchi to lift the Japan Open 2026 women’s singles badminton title, the first Indian to clinch the title. Her flawless performance in the final helped her defeat the home favourite and three-time world champion in… pic.twitter.com/eE6C6UViU9— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) July 19, 2026
Thank you very much, Naveen Sir. 🙏— PV Sindhu (@Pvsindhu1) July 19, 2026
My father-in-law, who served as a senior bureaucrat, has always spoken so highly of you, your leadership and your governance of Odisha.
It feels truly poetic that this victory has come during Mahaprabhu Jagannath’s sacred Rath Yatra. I hope… https://t.co/SZYA4o9Csa
ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଶଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜି ଟି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ । ଜି ଟି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀ । ଜନପ୍ରଶାସନ, ଇ-ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ୩୨ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଜୀବନରେ ସେ ଆୟକର ବିଭାଗ, ସିଙ୍ଗାପୁରସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର (VRS) ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଜାପାନ ଓପନ୍ରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣିଥରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଜିତିଲେ ଜାପାନ ଓପନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭରସା; ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସଂସ୍କାର ଦାବି କଲେ ନବୀନ