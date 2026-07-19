ETV Bharat / state

ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସୁପରଷ୍ଟାର ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜାହିର କଲେ ଇଚ୍ଛା

ଓଡ଼ିଶା ସହ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟେନିସ ତାରକା । ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ମଧ୍ୟ ସତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆଇଡ଼ଲ ସିନ୍ଧୁ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

pv sindhu praises naveen patanaik
ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ସତମୁଖ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସୁପରଷ୍ଟାର ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଜାପାନ ଓପନ୍‌-୨୦୨୬ର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସୁପରଷ୍ଟାର ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ । ଟାଇଟଲ ହାସଲ ପରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଥିଲେ । ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ଉତ୍ତରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସହ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ମଧ୍ୟ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆଇଡ଼ଲ ସିନ୍ଧୁ । ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପି.ଭି ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନ ଓପନ ସୁପର ୭୫୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଖେଳାଳି ତଥା ତିନିଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୁକୁଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୭ରେ ସିନ୍ଧୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିନିଟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ସିନ୍ଧୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ସେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଫିଟନେସ ଓ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ୩୧ ବର୍ଷୀୟା ସିନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ୧୯ ମାସ ପରେ କୌଣସି BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର ଟାଇଟଲ ନିଜ ନାଁ'ରେ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳୀ ଏହି ଗୌରବ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଜବାବରେ ନବୀନ ଜଣାଇଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର ଉତ୍ତରରେ ସିନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଶଶୁର ସବୁବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଆସିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ" ବୋଲି ସିନ୍ଧୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ସିନ୍ଧୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ" ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
pv sindhu praises naveen patanaik
ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ସତମୁଖ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସୁପରଷ୍ଟାର ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ (Etv Bharat)

ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଶଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜି ଟି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ । ଜି ଟି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀ । ଜନପ୍ରଶାସନ, ଇ-ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ୩୨ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଜୀବନରେ ସେ ଆୟକର ବିଭାଗ, ସିଙ୍ଗାପୁରସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର (VRS) ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଜାପାନ ଓପନ୍‌ରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣିଥରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଜିତିଲେ ଜାପାନ ଓପନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭରସା; ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସଂସ୍କାର ଦାବି କଲେ ନବୀନ

TAGGED:

BADMINTON SUPERSTAR PV SINDHU
LORD JAHGANNATH
NAVEEN PATANAIK
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସୁପରଷ୍ଟାର ପି ଭି ସିନ୍ଧୁ
JAPAN OPEN 2026 WOMENS SINGLES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.