ପୁରୁବାଈ ବେନ; ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ, ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଜୀବନ

ସେବାର ପ୍ରତୀକ ପୁରୁବାଈ ବେନ । ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ । ସୋରରେ ପୁରୁବାଈ ମାଆଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆଜି ବି ଚାଲୁଛି କନ୍ୟାଶ୍ରମ ।

Purubai Ben
ପୁରୁବାଈ ବେନ (Etv Bharat)
Published : January 25, 2026 at 9:13 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ:ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Balasore Kanya Ashram ବାଲେଶ୍ବର: ସେ ଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ । ସେବା ପ୍ରତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ଅସହାୟାମାନଙ୍କ ସାହାରା । ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସେଥିଲେ ସୁତ୍ରଧର । ପରିବାର, ସମାଜ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଭିନ୍ନ । ଗୁଜୁରାଟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ସେବା ଭୂମି କରିଥିଲେ । ଏମିତି ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁବାଈ ବେନ୍ । ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ କିଏ ସେହି ପୁରୁବାଈ ? କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ କଣ ରହିଛି ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

ପୁରୁବାଈ ବେନ (ETV Bharat)

ପୁରୁବାଈଙ୍କ ଯାତ୍ରା:

ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ । ଯେଉଁଥିରେ ଅନାଥ କିମ୍ବା ବାଲ୍ୟ ବିଧବା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିଲା । ସେହି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ । ସୋରର କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ଛକ କହିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ପୁରୁବାଇ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ପୁରୁବାଈ ଲୀଳାଧାରା ବେନ । ଯିଏ କି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସାବରମତି ଆଶ୍ରମରୁ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲେ । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ପୁରୁବାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଅଭିଭକ୍ତ ଭାବେ ଥିଲା । ଇରମ, ଇଂଚୁଡ଼ିରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପୁରୁବାଇଙ୍କୁ ପରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

Purubai Ben Gandhian freedom fighter Who Made Odisha Her Karma Bhoomi and Transformed Lives of Destitute girls kanya ashram Balesore
ପୁରୁବାଈ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ (ETV Bharat)

କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କନ୍ୟାଶ୍ରମ:

ପୁରୁବାଈ, ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ରାଇପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କନ୍ୟାଶ୍ରମ । ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ ପୁରୁବାଈ । ଏବେ ସୋର ବଜାରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଓଭର ବ୍ରିଜ ଶେଷ ପାଖରେ ପୁରୁବାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରତିକୃତି । ସେବାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ପୁରୁବାଈଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ସେବାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପୁରୁବାଈ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କପିଳ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ । ଏବେ କପିଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଧୂ ୨୦୧୩ ଠାରୁ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ବାଲେଶ୍ବର କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ:

ଏବେ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା କପିଳ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଧୂ ସୁମତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ୧୯୨୮ ମସିହାରେ ଈଶ୍ୱରଲାଲ ବେଜ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ପୁରୁବାଇ, ଈଶ୍ୱରଲାଲ ବେଜଙ୍କ ସହ ଓଡିଶା ଆସି ବାଲେଶ୍ବରରେ ରହିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରଥା ଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ କମ୍‌ ବୟସରେ ବିଧବା ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣିଥରେ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରଥା ନଥିଲା । ପୁରୁବାଈ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଣି କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଥିଲେ । ୱାଧା ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ଅଧୀନରେ ସେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେହି ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁବାଇ କାମ କରୁଥିଲେ ।

tomb of Puribai Ben
ପୁରୁବାଈଙ୍କ ସମାଧୀ (ETVV Bharat)

ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ପୁରୁବାଇ କନ୍ୟାଶ୍ରମ:

ମାତ୍ର ପୁରୁବାଈ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଅସହାୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ କପିଳ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପୁରୁବାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କପିଳ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଙ୍ଘ ସହ ପୁରୁବାଈଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଇଥିଲେ । ୧୯୭୪ ମସିହାରେ ସୋସାଇଟି ଆକ୍ଟ ୧୮୬୦ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଏହି ଆଶ୍ରମର ନାଁ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ପୁରୁବାଈ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ନାମରେ ଚାଲି ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ଥାପନ ୧୯୩୦ ମସିହାରୁ ହୋଇଛି ।

ଆଶ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦିକା ସୁମତି ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବି ପୁରୁବାଈ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି । ସେତେବେଳେ ସାରା ଓଡିଶାରୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ୨୧୦ ଜଣ ପିଲା ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାପରେ ୧୨୫ ରଖିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ୧୩୦ ଜଣ କନ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ।"

ପୁରୁବାଇଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ:

ପୁରୁବାଈଙ୍କୁ ମାଆ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେବାର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଉଥିଲା । ତାଙ୍କର ଏହି ସେବା ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପୂର୍ବାଶା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ନେତୃ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡିଶା ଆସିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୁଜୁରାଟର ବାସିନ୍ଦା ପୁରୁବାଈ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ । ପୁରୁବାଈଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନେକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲେ । ଓଡିଶାରୁ ଯିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ଯାଦାଦ୍ବାରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ।

Gandhi Seva Sangha Purubai Kanyashram
ଗାନ୍ଧି ସେବା ସଂଘ ପୁରୁବାଈ କନ୍ୟାଶ୍ରମ (ETV Bharat)

ଯୁଗେଯୁଗେ ମନେ ରହିବେ ପୁରୁବାଈ:

ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକ ସ୍ବାଧୀନତା ସମୟରେ କନ୍ୟାଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୋରରେ ଥିବା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯୁଗେଯୁଗେ ମନେ ରଖିବେ । ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପୂର୍ବାଶା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାର ଦାଯିତ୍ୱ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହନ କରୁଛି । ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ବାହାରେ କେମିତି ଝିଅମାନେ ଯାଇ ଚାକିରି କରି ପାରିବେ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ଆଶ୍ରମ ।"

ଅସହାୟଙ୍କ ସାହାର ଏହି ଆଶ୍ରମ:

ବହାନଗା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅସହାୟ ମାଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଣି ଏହି କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ମନ୍ଦାକିନି ଦାଶ ସମୟ ପାଇଲେ ଆଶ୍ରମ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ମନ୍ଦାକିନି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ । ମୋ ମାଆ ଆଣି ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡିଥିଲା । ଏଟାରେ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ । ଏଇଠି ସାତ ବର୍ଷ ରହିଛି । ଦଶମ ପାସ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲି । ମୁଁ ଏଠାରେ ନାଚ, ଗୀତ ସବୁ ଶିଖିଛି । ପୁରୁବାଈ ମାଆଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରିଛି । ଏଇଠି ଏବେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁକିଛି ଏବେବି ଅଛି ।"

Gandhi Seva Sangha Purubai Kanyashram
ଗାନ୍ଧି ସେବା ସଂଘ ପୁରୁବାଈ କନ୍ୟାଶ୍ରମ (ETV Bharat)

୧୯୭୪ ମସିହାରେ ପୁରୁବାଈଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୯୮୦ ମସିହାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୧୯୮୦ ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ଅଛି । ପିଲାଙ୍କ ସେବା କରେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ପାରେନି । ଆଶ୍ରମକୁ ମୋ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିଛି । ପୁରୁବାଇଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ଚାଲିଛି । ପୁରୁବାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ଆମେ ହୋଇ ପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ସେହି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆମେ ରହିଛୁ ।"

କିଏ ଏହି ପୁରବାଈ ?

ପୁରୁବାଈ ଲୀଳାଧାରା ବେନ ୧୮୭୧ ମସିହାରେ ଗୁଜୁରାଟ କଚ୍ଛର ଏକ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପୁରୁବାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡି ସେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ବେଶ କିଛିଦିନ ରହି ଅରଟରେ ସୂତା ବୁଣା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାମ ଶିଖିଯାଇଥିଲେ ପୁରୁବାଇ । ସେଠାରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅର ପ୍ରସବ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପୁରୁବାଈ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରିବା ପରେ ପୁଣି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପରେ, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ, ଲବଣ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । 20 ଏପ୍ରିଲ 1930ରେ ରମା ଦେବୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ପୁରୁବାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଲୁଣ ମରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । 1934 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 6 ମେ'ରେ ପୁରୀରୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପୁରୁବାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ । ପୁରୁବାଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମିଶନରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

1955 ମସିହାରେ ବିନୋବା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଦଯାତ୍ରା ସୋରର ଗାନ୍ଧୀ ସେବାସଙ୍ଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପୁରୁବାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପୁରୁବାଈ, କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୋର ଠାରେ ରହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରେ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାପାଇଁ ସେ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କପିଳ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ୧୯୭୪ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।

