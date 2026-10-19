ଅସହାୟ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛି 'ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୋ ସେବା ସଂସ୍ଥାନମ୍', ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଆଶ୍ରୟ
ଚିକିତ୍ସାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ୯ ବର୍ଷରେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା, ଏବେ ୧୧୯ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ - ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 19, 2026 at 8:58 PM IST
ପୁରୀ: କେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଗାଈ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଷଣ୍ଢ। କାହାରି ଶରୀରରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ, ତ ଆଉ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ଅଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସହାୟ। ଏପରି ସମୟରେ ଏହି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୋ ସେବା ସଂସ୍ଥାନମ୍। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଗୋସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆହତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ଏପରିକି ଆହତ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଛି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଗୋ ଚିକିତ୍ସାଳୟ।
ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ପାଉନାହିଁ, ସେଠି ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୋ ସେବା ସଂସ୍ଥାନମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଝଲସୁଛି ମାନବିକତାର ନିଦର୍ଶନ। ପୁରୀରୁ ETV ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।
- ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଓ ଉଦ୍ଧାର
ପୁରୀର ବଡ଼ଶଙ୍ଖସ୍ଥିତ ବାଘ ଆଖଡ଼ା ମଠ ପରିସରରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ଗୋ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଏଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଳି ଆହତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହ ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଦୁଇଜଣ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ନିୟମିତ ଭାବେ ଆସି ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବେଳେ ୧୧ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିଚାଳନାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କୌଣସି ଗାଈ କିମ୍ବା ଷଣ୍ଢ ଆହତ ବା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ପ୍ରଥମେ ଆହତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଏ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇ ଅଭିଜ୍ଞ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ।
ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଗୋ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଗତ ୯ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଗୋଶାଳାରେ ୧୧୯ଟି ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
- ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରୁ ଆରମ୍ଭ
୨୦୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୋ ସେବା ସଂସ୍ଥାନମ୍। ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।
ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ୧୦ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ବିନା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋସେବା ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗୋଶାଳା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଚିକିତ୍ସା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୋ ସେବା ସଂସ୍ଥାନମ୍ର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୃଷିକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୋଶାଳା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଆହତ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଦୀପଙ୍କର ଦାସଗୁପ୍ତା ଓ କମଳେଶ ପ୍ରଧାନ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗୋ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
- ଖବର ମିଳିଲେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍
ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଆସେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ଦେଇ ନିରନ୍ତର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଗୋ ସେବକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଆହତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମ ସହ ଜଣେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆହତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇ ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ସେ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, କେହି ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ଅବହେଳା ନକରି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
- ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ
ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଲା ଗୋରୁଗାଈ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୋ ସେବା ସଂସ୍ଥାନମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଯାଉଛି। ଏହା ଅନ୍ଧାରରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ବାଇପାସ୍, ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା ଓ ପୁରୀ-ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି।
କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘଟୁଆରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୋରୁଗାଈ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଉଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଗୋସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ବାହାର କରି ଗୋ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି।
- ଗୋସେବାକୁ ଜୀବନର ଅଂଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ
ଗୋସେବା କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବିକତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଗୋସେବାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ଗୋ ସେବକ ବିପ୍ଲବ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୭ରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ସେ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ରୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋସେବାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋସେବାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିବାହ, ବ୍ରତ ଓ ଜନ୍ମଦିନ ଭଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋସେବାକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
- ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୋ ଚିକିତ୍ସାଳୟ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୋ ସେବା ସଂସ୍ଥାନମ୍। ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସହ ଏକ ବଡ଼ ଗୋ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅସହାୟ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ନଦେବାକୁ ପଶୁମାଲିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଓ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।
ଗୋସେବାକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ସୀମିତ ନରଖି ଏହାକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ହିଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା। ଏକ ଆହତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ; ଶୋଇଛି ମହାନଗର ନିଗମ ! 15ଦିନର ମହଲତ ନେଲେ କମିଶନର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ