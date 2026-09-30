ETV Bharat / state

ପାନ ପତ୍ରରେ ଏବେ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ... ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଶହ ଶହ ଯୁବକ

ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ପାନ ବରଜରୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର;ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ ବୀମା ଦାବି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

PURI BETEL LEAF FARMING
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ପାନ ବରଜରୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର; ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ ବୀମା ଦାବି। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 8:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଚାକିରି ଖୋଜି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ନୁହେଁ, ନିଜ ଗାଁରେ ରହି ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ‘ସବୁଜ ସୁନା’ ଭାବେ ପରିଚିତ ପାନ ଚାଷ। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁରେ ଶହ ଶହ ଯୁବକ ପାନ ବରଜକୁ ନିଜ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାତ୍ୟା, ତୀବ୍ର ପବନ ଓ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପାନ ବରଜ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହ ପାନ ଚାଷକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ପାନ ବରଜରୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର; ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ ବୀମା ଦାବି। (ETV Bharat Odisha)
  • ପାନ ବରଜରେ ବଦଳୁଛି ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ

ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ବୀରବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅରେଇପଡ଼ା ଗାଁର ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ । ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ଭଳି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ସେ ବାଛିଥିଲେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ପଥ। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ରମାକାନ୍ତଙ୍କର କୃଷି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ପରିବାରରେ ଧାନ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ସହ ପାନ ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ପାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ନିଜେ ଚାଷରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୪୫ ଡିସିମିଲ ଜମିରେ ପାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରତିମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାରରୁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ରମାକାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦନପୁର, ମାଳତୀପାଟପୁର, କେରାଣ୍ଡିଆ, ବୀରବଳଭଦ୍ରପୁର, ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓ ତଳଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ-ଜୀବିକା ସହ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ପାନ ଚାଷ।

PURI BETEL LEAF FARMING
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ପାନ ବରଜରୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର; ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ ବୀମା ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
  • ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଗାଁରେ ରୋଜଗାର

ଯୁବ ପାନଚାଷୀ ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ପାନ ଚାଷରେ ଭଲ ଲାଭ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ନିଜର ଜୀବନ-ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନପୁର ହାଟକୁ ପାନ ନେଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ସମେତ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନପୁରର ପାନ ପଠାଯାଉଛି।

ଚନ୍ଦନପୁର ପାନର ଚାହିଦା ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ରହିଛି। ଏହାର ଭଲ ବଜାର ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ି ପାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ରମାକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ପାନ ଚାଷକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଗଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯୁବକ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

PURI BETEL LEAF FARMING
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ପାନ ବରଜରୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର; ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ ବୀମା ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
  • ବୀମା ନଥିବାରୁ ବିପଦରେ ଚାଷୀ

ପାନ ଚାଷରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ତୀବ୍ର ପବନ ହେଲେ ପାନ ବରଜ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏହା ସହ ବନ୍ୟାଜଳରେ ବରଜ ବୁଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଚାଷୀଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାନ ଚାଷର ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

PURI BETEL LEAF FARMING
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ପାନ ବରଜରୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର; ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ ବୀମା ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
  • ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଫେରିଲେ, ଏବେ ପାନ ବରଜରେ ଭରସା

ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ପାନଚାଷୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରଣାଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ହେତୁ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରି ପାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଏବେ ପାନ ଚାଷରୁ ହେଉଥିବା ରୋଜଗାରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ ପାନ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ଦିଆଗଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୁବକ ଏହି ଚାଷକୁ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।

PURI BETEL LEAF FARMING
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ପାନ ବରଜରୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର; ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ ବୀମା ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
  • ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଲା ବରଜ, ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା

ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ କିଛି ପାନ ବରଜ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଏଭଳି କ୍ଷତି ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢ଼ିଯାଉଛି।

ତେଣୁ ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

PURI BETEL LEAF FARMING
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ପାନ ବରଜରୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର; ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ ବୀମା ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
  • ପାନ ବରଜ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା

ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ପାନ ବରଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ବରଜ ପାଇଁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି।

ତେବେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ନୂତନ ବରଜ ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ବରଜ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି।

  • କିଭଳି ହୁଏ ପାନ ଚାଷ ?

ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ମାଟି ଓ ବାଲି ମିଶା ବାଲିଦୋରସା ମାଟି ଉପଯୁକ୍ତ। ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ ଓ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପାନ ବରଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବିହନ ଲଗାଇବା ପରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସାର, ପିଡ଼ିଆ ଓ ମାଟି ଦିଆଗଲେ ପ୍ରାୟ ୬ ମାସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାନ ପତ୍ର ଆସିଥାଏ।

ପାନ ଚାଷରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଓ ଗୋବର ଖତ ଦେଇ ଚାଷ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ୪୫ ଡିସିମିଲ ଜମିରେ ପାନ ବରଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୩ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ବରଜ ଓ ବିହନ ସମେତ ଏହି ପରିମାଣ ଜମିରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।

ପାନ ଗଛରୁ ହିଁ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ପାନ ଚାଷରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବିହନ ରହିଛି। ଗୋଡ଼ି ମଙ୍ଗୁଳା, ବଇଞ୍ଚି କୋଳିଆ ଓ ବାବନ ଆଦି ବିହନ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ପତ୍ର ପାଇଁ ବଇଞ୍ଚି କୋଳିଆ ବିହନର ବଜାରରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି।

  • ପୁରୀରୁ ପାନ ଚାଷର ବଡ଼ ପରିସର

ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ସମେତ ଗୋପ, ନିମାପଡ଼ା, କାକଟପୁର ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ପାନ ଚାଷୀ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବିତ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି। ନୂତନ ପାନ ବରଜ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ବରଜର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଜଳସେଚନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାନ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ‘ସବୁଜ ସୁନା’ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାନ ଚାଷକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି।

PURI BETEL LEAF FARMING
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ପାନ ବରଜରୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର; ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ ବୀମା ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
  • ପାନ ବରଜରୁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ

ପାନ ଚାଷ ଏବେ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଏକ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆଧୁନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ସଶକ୍ତ ଓ ବୈଷୟିକ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି।

ଯଦି ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସହ ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, ତେବେ ପାନ ବରଜ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଁରେ ରହି ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାର ଚାକିରି ପାଇଁ ଯିବା ବଦଳରେ ନିଜ ମାଟିରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ଏହି ‘ସବୁଜ ସୁନା’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Ground Report: ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କଟକ ବାଙ୍କୀର ଶତାଧିକ ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, 'ମୂଲ ଲାଗିବୁ ପଛେ ଆଉ ଚାଷ କରିବୁ ନାହିଁ' କହିଲେ ଚାଷୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପାନ ଚାଷ
ପୁରୀ
YOUTH IN AGRICULTURE
BETEL LEAF BUSINESS
PURI BETEL LEAF FARMING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.