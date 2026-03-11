ଲଭ୍ ଜିହାଦ ! ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ଯାତିତ ଓଡିଆ ଝିଅ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମା'ର ନିବେଦନ
ବେଙ୍ଗଲୀ ହିନ୍ଦୁ କହି ଡେଟିଂ ଆପରେ ଓଡିଆ ଝିଅକୁ ଫସାଇଦେଲା ବାଂଲାଦେଶୀ । 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ନିଖୋଜ ଝିଅ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପାଉଛି ନିର୍ଯାତନା । ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମା ।
Published : March 11, 2026 at 10:24 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ! ଝିଅକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଆପଣାଇବାକୁ ଜୋର୍ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ଯାତିତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଛି ମାଆ । ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସହାୟ ମା'ର ଆକୁଳ ନିବେଦନ । ବେଙ୍ଗଲୀ କହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇ ଥିଲେ । ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ରଖିଛନ୍ତି । ସବୀର ନାମକ ଯୁବକ ଏଭଳି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଝିଅର ମା' ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।
ଗତ 27 ନଭେମ୍ବର 2021ରେ ଝିଅକୁ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏକ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି । ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁଚବିହାରରେ ଝିଅ ଥିବା ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ସହାୟତାରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସ୍ ଥାନା ଅଧକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା । ଝିଅ ସେଠାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ମା' । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଝିଅ ସହ ଗତ 2 ତାରିଖରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଝିଅକୁ ଆଣିବା ନେଇ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ସେନେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି । ସ୍ପେଶାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଅକୁ ଟ୍ରେସଆଉଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ।
ଡେଟିଂ ଆପରେ ଫସାଇ ଝିଅକୁ ବାଂଲାଦେଶ ନେଇଗଲେ-
ଝିଅର ମା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ସାନ ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲ ଡେଟିଂ ଆପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଲଭ୍ ଜିହାଦରେ ଫସାଇ ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ନେଇ ଯାଇଛି। ଗତ ୫ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତାକୁ ସେଠାରେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଯାଉଛି । ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିକି ମତେ ଫୋନରେ କହୁଛି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ।"
ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଛି-
ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛି । ମୋତେ କେବଳ ଆଶ୍ଵାସନା ଦିଆଯାଉଛି । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇନାହିଁ । ସେ ସବୁ ବେଳେ ସେଠାରେ କାନ୍ଦୁଛି । ତାକୁ ବହୁତ୍ ମାଡ ମରାଯାଇ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଯାଉଛି । ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ସେ ନେଇ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନି । ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ । ମୋ ଝିଅକୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ।
୨୦୨୧ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା ଝିଅ-
ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ୧୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଆଡ଼ମିଶନ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା । ୨୦୨୧ ନଭେମ୍ବର ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ୱରରୁ ସେ କଲ କରି ମତେ ଜଣାଇଥିଲା । ମୁଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ସହାୟତାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁଚବିହାରକୁ ଯାଇଥିଲି । ତେବେ ଦିନାହାଟ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମତେ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ।
ସହାୟତା କଲାନି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ-
ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦେବାରୁ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଖସି ଯାଇଥିବା ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି । କାରଣ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଯୁବକ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବ । ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି । ହେଲେ କିଛି ଦିନାହାଟ ପୋଲିସ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି । ଉକ୍ତ ଯୁବକର ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଖସିଗଲେ । ପରେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ମତେ ଖବର ଆସିଲା ଝିଅ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛି । ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ । ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଉ । ନ ହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ।"
ସେଠାରେ ବିବାହ ସରିଛି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି-
ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅ ଶେଷ ଥର ଫୋନରେ କହିଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଡକାୟତ ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି । ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଝିଅ ଲୁଚିକି ଫୋନ୍ ଓ ମେସେଜ କରୁଛି । ତାକୁ ମାଡ ମାରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିବାହ ପରେ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି ।"
ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ-
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ମତେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ୧୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଉକ୍ତ ମହିଳା ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୧ରେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝିଅ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା । ହେଲେ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ତେବେ ଏବେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସୂଚନା ଏବେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆମେ ସବୁ ସୂଚନା ଏବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ସ୍ପେଶଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ