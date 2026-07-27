ETV Bharat / state

ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ, ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାଳିଲେ ରସଗୋଲା ଦିବସ

ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି । ରସଗୋଲା ଦିବସ ଅବସରରେ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ।

Niladri Bije and Rasagola Dibasa
ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ରସଗୋଲା ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅଧରପଣା ଓ ସୁନା ବେଶ ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ।

ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ରସଗୋଲା ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ରସଗୋଲା ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ:

ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ତେବେ ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାଥିରେ ନେଇ ନଥିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରୋଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଓଗାଳିବେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହେବ ବଚନିକା । ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ । ଏଣୁ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

Niladri Bije and Rasagola Dibasa
ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ରସଗୋଲା ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ଵ ରସଗୋଲା ଦିବସ:

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ଆଜି ମାନଭଞ୍ଜନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଶ୍ଵ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ରଥ ନିକଟ ଆଜି ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ରସଗୋଲା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

Niladri Bije and Rasagola Dibasa
ବିଶ୍ଵ ରସଗୋଲା ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)
ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଧି ଧାମେଚା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ନ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପାରିବାନି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ୍ ଭାଗ୍ୟର କଥା । ଆମେ ବହୁତ୍ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ । ଦର୍ଶନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲୁ । ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା ।"
Niladri Bije and Rasagola Dibasa
ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ରସଗୋଲା ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
ମୁମ୍ବାଇ ରୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି," ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମତେ ଭାବୁକ କରିଦେଇଛି । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ।"



ଯାଜପୁର ଧାନମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଥିବା ସୁରେଶ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁ । ଏହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିବାକୁ ସେ ଡୋରି ଲଗାଇ ଥାଆନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କାହିଁକି କଳି କରନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକି କିଳି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପାହାଳ ରସଗୋଲା...ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱାଦ: ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଇତିହାସରୁ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ODISHA RASAGOLA DIVASA
SHREE JAGANNATHA TEMPLE PURI
ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ
ରସଗୋଲା ଦିବସ
NILADRI BIJE 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.