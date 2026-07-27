ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ, ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାଳିଲେ ରସଗୋଲା ଦିବସ
ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି । ରସଗୋଲା ଦିବସ ଅବସରରେ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ।
Published : July 27, 2026 at 3:32 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅଧରପଣା ଓ ସୁନା ବେଶ ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ।
ରସଗୋଲା ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ:
ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ତେବେ ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାଥିରେ ନେଇ ନଥିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରୋଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଓଗାଳିବେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହେବ ବଚନିକା । ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବେ । ଏଣୁ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ବିଶ୍ଵ ରସଗୋଲା ଦିବସ:
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ଆଜି ମାନଭଞ୍ଜନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଶ୍ଵ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ରଥ ନିକଟ ଆଜି ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ରସଗୋଲା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁର ଧାନମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଥିବା ସୁରେଶ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁ । ଏହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିବାକୁ ସେ ଡୋରି ଲଗାଇ ଥାଆନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କାହିଁକି କଳି କରନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକି କିଳି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପାହାଳ ରସଗୋଲା...ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱାଦ: ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଇତିହାସରୁ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ