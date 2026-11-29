ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟାରୁ ବୁହା ହେଲେ ଭୋଟର !
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୀରୁ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 29, 2026 at 12:44 PM IST
ପୁରୀ: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁରୀର ପେଣ୍ଠକଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତିରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଭେଲର ଓ ୩ଟି ବସ୍ ଯୋଗେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ୪ଟି ବସରେ ପାଖାପାଖି ୧୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଓ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲରରେ ୧୫ ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟୁନି ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଲେ ଭୋଟର !
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କୋଟିଆ ପରେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ନେତାଙ୍କ ନଜର ପୁରୀର ସର୍ବବୃହତ ପେଣ୍ଠକଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ନେତା ମାନେ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତିରେ ଲିଫଲେଟ ସହ ଭୋଟର୍ ତାଲିକାର ଚିରୁକୁଟି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ବସ୍ ଓ ଟ୍ରାଭେଲର ଭଡ଼ା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେବେ ବୋଲି ନେତା ମାନେ ଭୋଟରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ଯ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ହୋଇ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଘଟଣା ନେଇ ଏସଆଇଆରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁକୁ ଫେରିଲା ୮୧ ଏକର ଜମି, ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୬୦ କୋଟି
ଏସଆଇଆରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟ ପୁରୀରେ ଥିଲେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଟିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେବଳ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠାକଟା ନୁହେଁ କୋଣାର୍କ ଏନଏସିର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ମତ୍ସଜୀବୀ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟାରେ ପ୍ରଚାର, SIRକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ !
ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେ ଆମେ ଭୋଟର୍ ଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ କାହାର ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ବିଏଲଓ ମାନେ ଯାଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଠକଟା ସମେତ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଭଳି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନ ରହିବ ସେ ନେଇ ଜାଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି।ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେଭଳି ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବ। କୌଣସି ନକଲି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଯେଭଳି ନରହେ ସେ ନେଇ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ’’।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ