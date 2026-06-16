ETV Bharat / state

୭ ବରିଷ୍ଠ ଓଡିଆ ଆଇପିଏସଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ବ ! ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ

ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାର ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ସହର ସାରା ୬୫ ଟି ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ ଲାଗିବ । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri under AI camera surveillanc
ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 8:04 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଅଘଟଣମୁକ୍ତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ସରକାର । ରଥଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ଵିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ୭ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଡିଆ ଆଇପିଏସ ଅଧକାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ସୁପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଘାରିଛି। ଏଣୁ ସରକାର ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଘନ ଘନ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ଯର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହରକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ରଖାଯିବ।

Puri under AI camera surveillanc
ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏଆଇ ନଜରରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା

ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଆଇ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଡ୍ରୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉଛି। ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉଛି। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏକାଧିକ ରାସ୍ତାକୁ ୱାନ ୱେ କରଯାଇଛି। ବଡଦାଣ୍ଡ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁ ଗଳି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଫଳରେ ଗଳି ସବୁ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏଥର ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବଡଦାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ବଡଦାଣ୍ଡ, ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ପାଦଚଲା ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

Puri under AI camera surveillanc
ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସହର ସାରା ଲାଗିବ 65ଟି ଏଲଇଡି

ଗତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୩ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ପହୁଡ଼ ଫିଟିବା ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଆଗୁଆ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ହଠାତ୍ ପହୁଡ଼ ଫିଟିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥଲା। ଏଣୁ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାର ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ସୁଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୁରୀ ସହର ସାରା ୬୫ ଟି ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥର ଏକ ନୂଆ ଚାରମାଳ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ମାଟିଆପଡ଼ା ଛକ ଓ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଧାଡି କରାଯାଇ ରଥ ସାମନା ଦେଇ ନାକଚଣା ଦୁଆର ସାମନାରେ ବାହାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

Puri under AI camera surveillanc
ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅଘଟଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ୭ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଆ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ପୁରୀ ଉପରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଲନା ଦାୟିତ୍ଵ ଦେବା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଥଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନାରେ ବହୁତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ପୂର୍ଵ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏଣୁ କେବଳ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ କାମ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କିଛି ରାସ୍ତାକୁ ୱାନ ୱେ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ବାରା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର। ଏଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ମାନେ କିଭଳି ବ୍ଯବହାର ଦେଖାଇବେ ସେ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି’’।

Puri under AI camera surveillanc
ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

7 ଓଡିଆ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ

ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵରେ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଅନୁପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଣ୍ଡି, ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ଵରେ ପିନାକ ମିଶ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କର୍ଡନ ଦାୟିତ୍ଵରେ ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ। ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ୍ ନାୟକ ଭିଡ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ୭ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଡିଆ ଆଇପିଏସଙ୍କ ସହ ଚରଣ ସିଂ ମିନା, ଅମିତାଭ ଠାକୁର, କନ୍ଵାର ବିଶାଲ ସିଂ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

Puri under AI camera surveillanc
ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ୍ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ୍ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କ ଏକାଧିକ ବୈଠକ କରଯାଇଛି। ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇ କିଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କିଭଳି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ସେ ନେଇ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଵିଶେଷ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଓ ଡ୍ରୋନ ବ୍ଯବହାର କରିବୁ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଅଣସରରେ ପ୍ରଭୁ ଆଲାରନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବୋଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ’’।

Puri under AI camera surveillanc
ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ୨୦୨୪ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିଥିଲା । ୨୦୨୫ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା ଘଟି ନିରୀହ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ରଥଯାତ୍ରାରେ କ୍ରମାଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁରୀ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା ।

Puri under AI camera surveillanc
ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ୮ ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେଵା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ। ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେଵା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଅଧିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିବ। ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଲିସ୍, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସଓପି ରହିବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସଓପି ହେବ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଘର ଉପରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ରହିବ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ରହିବେ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀଘାରୁ ହଟିଲା ଧାମ ଶବ୍ଦ: ପୁରୀ ଟାଉନ ହଲ୍‌ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI AI CAMERA SURVEILLANCE
RATH YATRA AI CAMERA INSTALLATION
RATH YATRA SECURITY ARRANGEMENT
ରଥଯାତ୍ରା 2026 ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.