ପୁରୀରେ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ; ଜୁନ୍ 3ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର 'ୱାର୍କିଂଗ୍ରୁପ୍' ବୈଠକ
ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 27, 2026 at 8:50 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଭାରତର BRICS ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା “Disaster Risk Reduction Working Group” (DRRWG)ର ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ । ଆସନ୍ତା ୩ ରୁ ୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ତାଜ୍ ରିସୋର୍ଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ । ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଏପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନାରେ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ସୁପାରିଶ ଆସିବ, ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ହେଲେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟର ଶ୍ରେୟ ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ BRICS ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ବ୍ରାଜିଲ୍, ଇଜିପ୍ଟ୍, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ୍, ଋଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଚାଇନା ଆଦି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ l
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ ବୈଠକର ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ରହିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ସକ୍ରିୟ, ସଫଳ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ବିଶେଷକରି ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା, ଗୋଷ୍ଠୀ-ଭିତ୍ତିକ ପୂର୍ବ ସଚେତନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଫଳ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୌଶଳ ନିମନ୍ତେ ଓଡିଶା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଆସିଛି ।
ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବିକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ-
"ଏହି ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ BRICS ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ-ବିନିମୟ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି ଏକ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁରୀଠାରେ ଅୟୋଜିତ ହେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ସହ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବିକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ବି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ହେଲେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ହେଲାନି-
ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନାରେ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ସୁପାରିଶ ଆସିବ, ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ହେଲେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟର ଶ୍ରେୟ । ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯୟ ମୁକାବିଲା ହେଉଛି କଥା ବଡ଼ କାମ କମ । ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ନାହିଁ । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ବି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ହେଲେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ହେଲାନି । ଅତୀତରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିଚାଳନା କଲେ, ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମିଳନୀରେ ଏ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଉପାଦେୟ ଆସିବ । ଆହୁରି ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବ ଆଣିଛି l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର