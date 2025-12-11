ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ହେବ ଆଉ ତିନିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବେଳାଭୂମି; ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଡିପିଆର ଆହ୍ବାନ

ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲପାଟଣା, ବେଲେଶ୍ୱର, ପୀରଜହାନିଆରେ ହେବ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନର ବେଳାଭୂମି ।

ପୁରୀରେ ହେବ ଆଉ ତିନିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବେଳାଭୂମି; ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଡିପିଆର ଆହ୍ବାନ
ପୁରୀରେ ହେବ ଆଉ ତିନିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବେଳାଭୂମି; ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଡିପିଆର ଆହ୍ବାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 11, 2025 at 7:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପୁରୀର ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ତିନିଟି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ମାନର ବେଳାଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ‌। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିଭଳି ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ହେବ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନିଟି ନୂଆ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନର ବେଳାଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଡିପିଆର ମଧ୍ୟ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆଗ୍ରହୀ ଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ପୁରୀରେ ହେବ ଆଉ ତିନିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବେଳାଭୂମି; ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଡିପିଆର ଆହ୍ବାନ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀର ସୈକତ ନିବାସ ନିକଟ ଫୁଲପାଟଣା ବେଳାଭୂମି, ବେଲେଶ୍ବର ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ପୀର ଜାହାନିଆ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବେଳାଭୂମି ତଥା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନର ବେଳାଭୂମିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଫୁଟ ପାଥ୍ ରାସ୍ତା, ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ ରହିବ। ପୁରୀ ସହର ଠାରୁ ଦୂରରେ କୋଳାହଳ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଏକ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ମୁକ୍ତ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏହି ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ଵାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ପୁରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହୋଟେଲିୟର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ହେଉଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଚନ୍ତି ପରିବେଶପ୍ରେମୀ।

ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଡିପିଆର ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆଗ୍ରହୀ ଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଡିପିଆର ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆଗ୍ରହୀ ଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନର ଆଉ ତିନିଟି ବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ୍ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପୁରୀ ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ନିରୋଳା ପରିବେଶରେ ଏହି ବିଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ। ବିଶେଷକରି ଶାନ୍ତ ନିରୋଳା ପରିବେଶ ଥିବା ବିଚ୍ କୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବହୁତ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। କାରଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେହିଭଳି ପରିବେଶ ଥିବା ବିଚ୍ କୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁରୀର ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଗଲେ ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ।"

ପୁରୀରେ ହେବ ଆଉ ତିନିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବେଳାଭୂମି
ପୁରୀରେ ହେବ ଆଉ ତିନିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat Odisha)



ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ବଦ୍ରୀ ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ବିକାଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରିବା ଉଚିତ୍। କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେଲେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ହେବ। ହେଲେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ପରିବେଶର ଆମେ କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଗଛ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସରକାର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ନଦେଲେ ବିକାଶ ବଦଳରେ ଆମର ବିନାଶ ହେବ।"

ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା
ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବା ପରେ ପୁରୀରେ ସେଭଳି କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଧିକ ଗହଳି ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ପୁରୀକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲପାଟଣା, ବେଲେଶ୍ୱର ଓ ପୀର ଜାହାନିଆର ବେଳାଭୂମିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବେଳାଭୂମି ତଥା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନର ବେଳାଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ
ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମଗର ଧନଜି ରାଓସୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନିଟି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନର ବେଳାଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ। ବେଳାଭୂମିର ଶାନ୍ତ ନିର୍ମଳ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବେଶ୍ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ। ଇକୋ ଟୁରିଯିମ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଡିପିଆର ମଧ୍ୟ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଛି।"

ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲପାଟଣା, ବେଲେଶ୍ୱର, ପୀରଜହାନିଆରେ ହେବ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନର ବେଳାଭୂମି ।
ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲପାଟଣା, ବେଲେଶ୍ୱର, ପୀରଜହାନିଆରେ ହେବ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନର ବେଳାଭୂମି । (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀରେ ଥିବା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ତିନିଟି ନୂଆ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନର ବେଳାଭୂମି କରାଗଲେ ପୁରୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପୁରୀରେ ହେବ ଆଉ ତିନିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବେଳାଭୂମି
ପୁରୀରେ ହେବ ଆଉ ତିନିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat Odisha)


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ପୁଣି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍‌ ମାନ୍ୟତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ; ସାଇବର ଠକେଇ ଉପରେ ନଜର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀରେ ହେବ ତିନିଟି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍
PURI BLUE FLAG BEACH
PURI BEACH
THREE MORE BLUE FLAG BEACH IN PURI
THREE MORE BLUE FLAG BEACH IN PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.