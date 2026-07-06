ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ସେବାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀଅଂଶ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କୁନି ସେବାୟତ ! ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ସେବାରେ ଯୋଗଦେଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀଅଂଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

YOUNGEST DAITAPATI PURI TEMPLE
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କୁନି ସେବାୟତ ! (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 5:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀଅଂଶ । କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀଅଂଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର l ବୟସ ୬ ମାସ ୨୧ଦିନ l ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ସେବା ଜାରି ରହିଛି l ଏହି ସେବା ଅତି ଗୋପନୀୟ l ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ସେବାରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀଅଂଶ l

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କୁନି ସେବାୟତ ! (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଳମଣ୍ଡପସାହିର ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାନଭାଇ ଶିବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ l ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଜେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ପାଉଣା ଭେଟି ଦେବା ସହ ଚକଟା ଭୋଗ ସେବନ କରି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି l

ଶ୍ରୀଅଂଶ ମକୁଟା ପିନ୍ଧି ଦଇତାପତିଙ୍କ ବେଶରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଅଣସର ତାଟି ଦେଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନିଜ ହାତରେ ପାଉଣା ଭେଟି ଦେଇ ସେବା ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ l ମହପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରେ ଜ୍ବରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିବେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀଅଂଶ l

ଦଇତାକୂଳର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ହେବାର ୨୧ ଦିନ ପରେ ଦଇତା ଭାବେ ଗଣତି ହେବା ସହ ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଅଣସରର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ପରଦିନ ଠାରୁ ଏହି କୁନି ଦଇତାପତି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା, ନିତୀକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅଂଶ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମର୍ପଣ ମନଭାବ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡବାପା ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର l



ଦଇତାପତି ସେବକ ଭବାନି ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା । ୨୧ ଦିନ ଶିଶୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣସର ଗୃହରେ ଦର୍ଶନ କରି ଦଇତାପତି ସେବକ ଭାବେ ଆଜି ଠାରୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ଶ୍ରୀଅଂଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।"


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅନବସରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚାଲିଛି ଓଷ ଲାଗି ନୀତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି
PURI JAGANNATH CULTURE
ANASARA SEVA
ANASARA RITUALSPURI
YOUNGEST DAITAPATI PURI TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.