ଜୋର ଧରିଲା ସିଂହଦ୍ବାର ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଦାବି, ପ୍ରଶାସନକୁ ମାସେ ସମୟ ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା

୨୦୧୨ରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରୁ ଚୂନ ଛଡ଼ାଯିବା ସମୟରେ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି କଢ଼ା ଯାଇଥିଲା । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ସରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଲଗାଯାଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ।

ସିଂହଦ୍ବାରରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଲେ ଏକମାସ ସମୟ (ETV Bharat Odisha)
Singhadwara Dasavatara Idols ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋରଦାର କରିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା । ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଏହା ନ ଲଗାଇଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଏହା ଲଗାଇବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।



ପଡ଼ି ରହିଛି ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି:

ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମାପନ କରାଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରୁ ଚୂନ ଛଡ଼ାଯିବା ସମୟରେ ଚୂନରେ ନିର୍ମିତ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି କଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବୀରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣସାହିରେ ଫଟୋ ଦିଆଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅବିକଳ ପଥରରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାରିଗରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପୈଠ କରାଯାଇନାହିିଁ ।

ସିଂହଦ୍ବାରରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ (ETV Bharat Odisha)


ନବମରେ ବୁଦ୍ଧ ନା ଜଗନ୍ନାଥ:

ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ବର୍ଷ ତଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାରାଜାମାନେ ସିଂହଦ୍ବାର ଗୁମୁଟରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟ, କଛପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପର୍ଶୁରାମ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହଳଧର, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କଳ୍କୀ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ନବମ ଅବତାରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧ ରହିବେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ, ତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ବିବାଦ । ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାର ଥିବା କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ କହିଛନ୍ତି । ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରହିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କେତେକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ମୁର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ସିଂହଦ୍ବାରରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ (ETV Bharat Odisha)


'ଶୀଘ୍ର ବିବାଦ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଯାଉ'
ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ଵ ବିଭାଗର ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ ଲଗାଯାଇନାହିଁ । ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଆମେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଛୁ ।"

ସିଂହଦ୍ବାରରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ (ETV Bharat Odisha)

ନବମ ଅବତାରକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ନଥିଲେ ।" ଏଣୁ ଏହି ସବୁ ବିବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଯାଉ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ କହିଛନ୍ତି ।

'ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯରେ ଅବହେଳା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ'

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଦାମୋଦର ମହାସୁଆରଙ୍କ କହିବା କଥା ,"ସବୁ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏହି ବିବାଦ ସମାଧାନ କରାଯାଉ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିପାରୁନି । ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ।" ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯରେ ଅବହେଳା ଜମା ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି ।

ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି
JAGANNATH SENA DEMAND
PURI JAGANNATH TEMPLE
PURI SRIMANDIR DASAVATARA IDOL
SINGHADWARA DASAVATARA IDOLS

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

