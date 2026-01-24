ଜୋର ଧରିଲା ସିଂହଦ୍ବାର ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଦାବି, ପ୍ରଶାସନକୁ ମାସେ ସମୟ ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା
୨୦୧୨ରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରୁ ଚୂନ ଛଡ଼ାଯିବା ସମୟରେ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି କଢ଼ା ଯାଇଥିଲା । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ସରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଲଗାଯାଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ।
Published : January 24, 2026 at 4:39 PM IST
Singhadwara Dasavatara Idols ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋରଦାର କରିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା । ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଏହା ନ ଲଗାଇଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଏହା ଲଗାଇବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ପଡ଼ି ରହିଛି ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି:
ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମାପନ କରାଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରୁ ଚୂନ ଛଡ଼ାଯିବା ସମୟରେ ଚୂନରେ ନିର୍ମିତ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି କଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବୀରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣସାହିରେ ଫଟୋ ଦିଆଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅବିକଳ ପଥରରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାରିଗରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପୈଠ କରାଯାଇନାହିିଁ ।
ନବମରେ ବୁଦ୍ଧ ନା ଜଗନ୍ନାଥ:
ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ବର୍ଷ ତଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାରାଜାମାନେ ସିଂହଦ୍ବାର ଗୁମୁଟରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟ, କଛପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପର୍ଶୁରାମ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହଳଧର, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କଳ୍କୀ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ନବମ ଅବତାରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧ ରହିବେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ, ତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ବିବାଦ । ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାର ଥିବା କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ କହିଛନ୍ତି । ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରହିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କେତେକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ମୁର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
'ଶୀଘ୍ର ବିବାଦ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଯାଉ'
ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ଵ ବିଭାଗର ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ ଲଗାଯାଇନାହିଁ । ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଆମେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଛୁ ।"
ନବମ ଅବତାରକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ନଥିଲେ ।" ଏଣୁ ଏହି ସବୁ ବିବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଯାଉ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ କହିଛନ୍ତି ।
'ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯରେ ଅବହେଳା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ'
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଦାମୋଦର ମହାସୁଆରଙ୍କ କହିବା କଥା ,"ସବୁ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏହି ବିବାଦ ସମାଧାନ କରାଯାଉ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିପାରୁନି । ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ।" ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯରେ ଅବହେଳା ଜମା ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ