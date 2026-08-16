ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାଠ ସଂକଟ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା; NGT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଅଧିକ ଶବ ସତ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଆଖି ପୋଡିବା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 16, 2026 at 9:03 PM IST
ପୁରୀ: ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶବ ସତ୍କାର ନିମନ୍ତେ ମୃତଦେହ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ୫ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁଠି ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଏହା ତିନି ଗୁଣା ବଢିଛି । ଶବ ଦାହ ନିମନ୍ତେ ଜାଳେଣି କାଠ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅଧିକ କାଠ ଓ ଶବ ପୋଡ଼ା ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୂଆଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଧୂଆଁ ବଢୁଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁଲା ବ୍ଯବହାର କରିବାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (ଏନଜିଟି) ପୁର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନି ।
ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପରେ ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ କାଠ ଚୁଲା ବ୍ଯବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଏଥି ନିମନ୍ତେ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେଵା ସମିତି ନିକଟରେ ଥିବା ଅର୍ଥରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନାହିଁ । ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ସେନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ଵାର ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଇଛା ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ଵାରରେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ପାଇଁ । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଶବ ଆସିବା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ ୫ ବର୍ଷ ତଳେ ଦିନକୁ ୫୦ ଟି ମୃତ ଦେହ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଏହା ତିନି ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦିନକୁ ୧୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ।୧୫୦ ଶବ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ କାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଆସୁଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଠ ଚୁଲା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା କାଠକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ ନାହିଁ। ବଡ ବଡ ସହରରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଏହା କିଭଳି ହେଉଛି, କାଠର କଣ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ସେ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବଡ ବଡ ସହର କୁ ପଠାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ଵାର ରେ କରାଯାଉ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଶବ ଆସିବା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସହ କାଠ ସଙ୍କଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟିଲ କାଠ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏଥିରେ ବହୁତ୍ କମ୍ କାଠ ଲାଗୁଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜାଳେଣି କାଠ କମ ଲାଗିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ କାଠ ଚୁଲାର ଅବିକଳ ଚୁଲାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚୋନା ହେଉଛି। ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ସେଵା ସମିତିର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ଚୁଲା ମେସିନ୍ ବ୍ଯବହାର କଲେ କାଠ ବ୍ୟବହାର ଅଧା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ଦେହ ପୋଡିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ଚୁଲା ମେସିନରେ ଶବ ଦାହ ପ୍ରାୟ ୮୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କମ୍ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଶବ ସଂସ୍କାର ସମୟ କମିବା ସହ ମାନବ ସମ୍ବଳ କମିବ, ଭିଡ କମିବ ଓ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶବ ପୋଡିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ । ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହିଁ । ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜିବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ଵାର ଶବ ଦାହ କାଠ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ । ଏନେଇ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ତାହା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ