ETV Bharat / state

ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି, ବନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି କାଠ ସଙ୍କଟ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

firewood problem
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 10:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶବଦାହ ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ଉତ୍କଟ କାଠ ସଙ୍କଟ ! ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର । ବନ ବିଭାଗ କାଠ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ଶବଦାହ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଭିତରେ ଶବଦାହ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଗୁଣା ବଢିଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାଠ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର କାଠ ଗୋଦାମରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାଠ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଶବଦାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି କାଠ ସଙ୍କଟ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।

ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରକୁ ଦିନକୁ ୫୦ ରୁ ୬୦ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଦିନକୁ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଦିନକୁ ଦିନ ଶବଦାହ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାଠ ସଙ୍କଟ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଶବ ପାଇଁ ଦେଢ଼ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଦିନକୁ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ୧୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଧି ଅନୁସାରେ କେବଳ କାଠରେ ଶବ ଦାହ କରାଯାଉଛି ।

firewood problem
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶବ ସତ୍କାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ କାଠ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ବନ ବିଭାଗର OFDC । ଜଙ୍ଗଲ ସୀମିତ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାଠର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଠ ଅଭାବ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର କଲେ ନିଜ ମୃତ ପରିଜନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ସମେତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମୃତ ପରିଜନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ସରକାର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଢ଼ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସହଜରେ ଶବ ସତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆସୁଛନ୍ତି ।

firewood problem
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! (ETV Bharat Odisha)


ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଇ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାରରେ ସହାଯୋଗ କରୁଛୁ । ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଏବେ କାଠ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାଠ ଆସୁନଥିବାରୁ କାଠ ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ମୃତ ପରିଜନଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଲୋକ ମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାଠ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । କାଠର ବିକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।"

firewood problem
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! (ETV Bharat Odisha)



ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମଗର ଧନଜି ରାଓସୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ କାଠ ଆଣିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଣୁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ କାଠ ଆଣି ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରକୁ କାଠ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଗତ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଭିତରେ ଶବଦାହ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ କାଠ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । କାଠର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

firewood problem
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି ଜାଳେଣି କାଠ ସଙ୍କଟ-ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠର ଘୋର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଛି । ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
firewood problem
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବରାଦି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ୧୦୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୁ ଅଧିକ ଜାଳେଣି କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ମାତ୍ର ୪୦ ରୁ ୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜାଳେଣି କାଠ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। କାଠର ଅଭାବ ହେତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ବାହାର କାଠ ଗୋଲାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଜାଳେଣି କାଠ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦର ମଧ୍ୟ ଦର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଳେଣି କାଠ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ବରାଦ ମୁତାବକ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ । ଦିନକୁ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବରାଦି ଭୋଗ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଜାଳେଣି କାଠ ଅଭାବ ହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ।

firewood problem
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! (ETV Bharat Odisha)



ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବରାଦୀ ଭୋଗର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାଠ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ । ଫଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସୂପକାର ସେବକ ମାନେ । କାଠ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୀ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏନେଇ ସେଭଳି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆମେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।

firewood problem
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କାଠ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି କାଠ । ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେନେଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ । ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାଠ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ।ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କାଠ ଯୋଗାଣରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ଏବେ କାଠ ଯୋଗାଣରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ମଙ୍ଗଳବାର ଅଧିକ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିଲା । ଏଣୁ କିଛି ସମୟ କାଠ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଆମେ ବନ ବିଭାଗ ସହ କଥା ହେଉଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାଠ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ରହିବ ସେନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ।"ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନାଁରେ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର; ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କାଠ ସଙ୍କଟ
WOOD SHORTAGE AT PURI SWARGADWAR
WOOD CRISIS AT PURI SWARGADWAR
PURI SRIMANDIR KITCHEN
SHORTAGE OF FIREWOOD AT SWARGADWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.