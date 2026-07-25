ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭକ୍ତ
ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ । ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Published : July 25, 2026 at 10:58 PM IST
ପୁରୀ: ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ । ରାତି ଯେତିକି ବଢୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେତିକି ବଢୁଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଝଲକ୍ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ । ସେପଟେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 30ରୁ 6ଟା 30 ମଧ୍ୟରେ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ଅଧରପଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗନ କାମନା ପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବଡ଼ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥାରୃଢ଼ ସୁନାବେଶ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ । ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି । ସକାଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲୁ । ହେଲେ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା । ଏଭଳି ଦର୍ଶନ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି । ଆଜି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ । ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ହୃଦୟକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ଡ଼ାକିଛି ତା' ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତି ସେ । ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର । ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଏହି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...LIVE: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ - JAGANNATH SUNA BESHA LIVE
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ: ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ