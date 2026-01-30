ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ, ଦେଢ ମାସରେ ଆୟ ଦେଢ ଲକ୍ଷ
୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ କାକୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକର ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା।
Published : January 30, 2026 at 5:23 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
ନିମାପଡା: ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହେଉଥିଲେ, ଝିଅର ପାଠପଢା ଓ ପରିବାର ଚଳାଇବା ବୋଝ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କାମ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜେ କେମିତି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଲେ। 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି ଭାଗ ଜମିରେ କାକୁଡି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା କାନିକୁ ଖୋସି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଅହରହ ଚାଷ କାମ କରିବା ପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି କାକୁଡି । ଏକ ଏକର ଜମିରେ କାକୁଡି ଚାଷ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକର ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା।
କାକୁଡି ଚାଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଜଗାର:
ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପରିବାରକୁ ଘାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜର ଜମି ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜମିକୁ ଭାଗରେ ଆଣି କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ପଠାରେ କାକୁଡି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ଖେତକୁ ଯାଇ କାକୁଡ଼ି କିଆରୀରେ ପାଣି ମଡେଇବା, ମାଟି ହାଣିବା ସହିତ ଗଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଶୁଣା କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି। ଏବେ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ସଫଳତାର ନୂଆ ପରିଭାଷା ଦେଇଛି ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାବିତ୍ରୀ:
କାକୁଡ଼ି ଚାଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଘରର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଝିଅର ପାଠପଢାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ମହିଳା କାକୁଡି ଚାଷୀ ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, " ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ କାକୁଡି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି । ଏ ବର୍ଷ ଏକ ଏକର ବିଲରେ ଚାଷ କରିଛି । ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛି । ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି କାକୁଡି ତୋଳା ହେଲାଣି । ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀରୁ ବେପାରୀ ଆସି କି ନେଉଛନ୍ତି । ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ମାସ ତୋଳା ହେବ । ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛି କାକୁଡି ଚାଷରୁ । ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରିପାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି । "
କାକୁଡି ଆୟରେ ଛତୁଚାଷ କରିବେ:
କାକୁଡି ଚାଷ ସହ ଛତୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ । ଏଥି ପାଇଁ ସେ କାକୁଡି ଚାଷରୁ ହୋଇଥିବା ଆୟରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ନଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି । ସାବିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ମିଳିନି ,ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠିରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିକି କାକୁଡି ଚାଷରେ ଲଗାଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲାଣି । ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ ଅଛି ତୋଳା ହେବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ବାଇଗଣ, ବିନସ୍,କରିବି । ମୋ ଭଳି ଘରେ ନ ରହି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷପତି ହୁଅନ୍ତୁ । ଅଭାବ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ କି କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। "
ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଚାଷ କରିବାକୁ ଭଲ:
ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଞ୍ଚଳି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ମାଆର ସଫଳ ଚାଷକୁ ନେଇ ସେ ଆଜିର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନଯାଇ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳି ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ । ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଋଣ ଆଣି କାକୁଡି ଚାଷ କରିଛି ମୋ ମାଆ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଦୌ ଲେବର ପକାଇନୁ ମୁଁ କେବଳ ହିସାବ ପତ୍ର ରଖେ କେଉଁ, ଦିନ କେତେ କାକୁଡି ତୋଳା ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ତାହା ହିସାବ କରେ । ଏ ଯାବତ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଢ଼ ମାସରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିଛୁ । ସେହି ପଇସା ରଖିକି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କିଣିବୁ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛୁ । ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ମୋ ମତରେ ଆଜି କାଲି ଯୁବ ପିଢ଼ି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସୁରଟ ଯାଉଛନ୍ତି । ବହୁତ କମ୍ ମଜୁରିରେ ଖଟୁଛନ୍ତି । ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇ କି ବାହାରେ ପର ଅଧିନରେ ନ ଖଟିବା ଅପେକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଚାଷକୁ ଫେରିକି ଚାଷ କଲେ ଯେମିତି ମୋ ମାଆ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଷରୁ ଆହୁରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ । ଯଦି ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତେ । "
ସଂଘର୍ଷ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାହସ ଥିଲେ ଗାଁର ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯାହାକୁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା । ଚାଷ କରି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା