3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣା ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର, SOP ଚୁଡାନ୍ତ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ ।

Puri Ratna Bhandara Jewellery counting will be in 3 phases SOP ready
ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଗଣନା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 28, 2025 at 7:40 AM IST

Updated : December 28, 2025 at 7:56 AM IST

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ । ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣା ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର, SOP ଚୁଡାନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର କିପରି ଗଣତି ମଣତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏନେଇ ଏକ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶନିବାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଏସଓପି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଏହି ବୈଠକରେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଏସପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

The meeting was attended by the Chief Administrator of the Shrimandir and Justice Biswanath Rath.
ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ (ETV Bharat Odisha)

SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ:

ଏହି ବୈଠକରେ ୧୧ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ । ପରେ ଉକ୍ତ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ।

Puri Ratna Bhandara Jewellery counting SOP ready
ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ (ETV Bharat Odisha)

3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି,"କେବେଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ତାହା ଏବେ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଆସିବା ପରେ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଯେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜିବ ସେନେଇ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । କେବଳ ପ୍ରାଧିକୃତ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ସହ ପରିଚୟପତ୍ର ଦିଆଯିବ । 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ।"

Meeting held to assess jewellery counting at Puri Ratnabhandar
ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ RBI ଅଧିକାରୀ:

ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ RBIର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ବଣିଆ ବା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ସାମିଲ୍ କରାଯିବ । ୧୯୭୮ ମସିହାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ତାଲିକା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ମେଳକ କରାଯିବ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ପରେ ଚାବିକୁ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରରେ ରଖାଯିବ । ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ । ଗଣତି ମଣତିରେ ସାମିଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକ ଦୀର୍ଘ ସାଢେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା । ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

Members present at the meeting
ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : December 28, 2025 at 7:56 AM IST

