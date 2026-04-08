ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ପ୍ରକ୍ରିୟା
୮ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି । ପୁନର୍ବାର ୧୩ ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି । ଚଳିତ ମାସରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଦିନ ଧରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ।
Published : April 8, 2026 at 1:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି(ବୁଧବାର) ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୪ ଦିନ ଧରି ଗଣତି ହେବ । ୮, ୯, ୧୦ ଓ ୧୧ ତାରିଖ ଗଣତି କରାଯିବ । ପୁନର୍ବାର ୧୩ ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି ହେବ । ଚଳିତ ମାସରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଦିନ ଧରି ଗଣତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା (ଜୁନ 29) ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତି ମଣତି ସାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
'ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ହେଉ':
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ହେଉ । ୧୯୭୮ ମସିହାର ତାଲିକା ସହ ମିଶେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ତିଆରି ହେବ । ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ । ଅଳଙ୍କାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ସତର୍କତା ଓ ସୁବିଧାର ସହ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ସରକାର କରିବେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଲୋକ କଦର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ରୋହ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ଜାତିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକୁ ନେଇ କଦର୍ଥ କଥା କହିବା ଓ ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ବନ୍ଦ ହେଉ ।"
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରତ୍ନଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଆଜି ପର୍ବାହ୍ନରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଏବଂ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆଜିଠୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି; କେବଳ ରବିବାର ବନ୍ଦ, ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୮, ୯ ଏଵଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର