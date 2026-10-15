କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ନିଷେଧ କଟକଣା ? ନିୟମ ଅଛି, ମାନୁଛି କିଏ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବାଧରେ ବ୍ଯବହାର ହେଉଛି ପଲିଥିନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ନିୟମକୁ କଡାକଡି ପାଇଁ କଡା ନିୟମ ଅଣାଯିବ କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 15, 2026 at 1:32 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ଯାହା ହାତ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ...ପଲିଥିନ ଜରିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଉଥିବେ ଭକ୍ତ । ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ହେଉକି ଅନ୍ନ, ଡାଲମାଠୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଷାଠିଏ ପଉଟି...ଟିକେ ଅଧେ ପଲିଥିନରେ ବାନ୍ଧି ଯିଏ ପାରୁଛି କିଣି ନେଉଛି । 2024 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ନିୟମକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ।
ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପଲିଥିନ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏବେ ପଲିଥିନ୍ ବହୁଳ ବ୍ଯବହାର ହେଉଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପଲିଥିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ କଡାକଡି ପାଳନ ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ:
ପଲିଥିନ୍ ବହୁଳ ବ୍ଯବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ଯବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲାଗିବା ଉଚିତ୍ । ଏଣୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡା କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି । ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ କରିବା ଭଳି କପଡ଼ା ଓ କାଗଜ ବ୍ୟାଗ, ପାରମ୍ପରିକ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଯବହାର ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯିବ ।
‘ପଲିଥିନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଯିବ’
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,‘ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇବ ଭଳି ବ୍ୟାଗ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହେବ । କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲେ ଏହା ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଯିବ ।’
2024ରୁ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୪ରେ ଏନେଇ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । ପଲିଥିନ ବଦଳରେ କପଡ଼ା ଓ କାଗଜ ବ୍ୟାଗ, ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇର ବ୍ଯବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦିନ ପାଳନ ହେବା ପରେ ଆଉ ଏହାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି । ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ପଲିଥିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଉଛନ୍ତି । ବ୍ଯବହାର ପରେ ପଲିଥିନକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ପଲିଥିନ ଗୁଡ଼ିକ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି ।
ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଗୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ନିଶ୍ୱାସରେ ଜରିଆରେ ଶରୀରକୁ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯାଉଅଛି । ଯାହାକି ଶରୀରରେ କ୍ୟାନସର କାରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି । ଜଳ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳଜୀବ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପଡିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଲିଥିନ ପୁଡିଆ ଖାଇ ଗାଈଗୋରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ଯବହାର ହେଉଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଳପତ୍ର କାରିଗର ମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିପାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପଲିଥିନ ବହୁଳ ବ୍ଯବହାର ଦ୍ୱାରା ତାଳପତ୍ର କାରିଗର ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
‘ଆଗରୁ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ହେଉଛି’
ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବରୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଉଥିଲେ । ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ବ୍ଯବହାର କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ବ୍ଯବହାର ହେଉଛି । ଏହାର ବ୍ଯବହାର ପରେ ଲୋକ ମାନେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପକାଉଛନ୍ତି । ପଲିଥିନରେ ଖାଦ୍ଯ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖାଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପଲିଥିନ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କରୁ ।’
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ:
ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଉ । ତେବେ ମୋର ନିବେଦନକୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ।’
‘କଠୋର ନିୟମ କରାଯିବ’
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ କରାଯିବ ।’
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ନିୟମ କଡାକଡି କରାଯିବ:
ଅନ୍ୟପଟେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ । ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନକରିବା ଭଳି ବ୍ୟାଗ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଯବହାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ । ବାୟୋ ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ । ସଠିକ୍ ଦର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଯବହାର କରିବୁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହରିଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି ପଲିଥିନ୍ ! ବେପରୁଆ ଭାବେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ, ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଆରାମଦାୟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ