ETV Bharat / state

କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ନିଷେଧ କଟକଣା ? ନିୟମ ଅଛି, ମାନୁଛି କିଏ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବାଧରେ ବ୍ଯବହାର ହେଉଛି ପଲିଥିନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ନିୟମକୁ କଡାକଡି ପାଇଁ କଡା ନିୟମ ଅଣାଯିବ କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

SINGLE USE PLASTIC BAN
କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ନିଷେଧ କଟକଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 15, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ଯାହା ହାତ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ...ପଲିଥିନ ଜରିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଉଥିବେ ଭକ୍ତ । ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ହେଉକି ଅନ୍ନ, ଡାଲମାଠୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଷାଠିଏ ପଉଟି...ଟିକେ ଅଧେ ପଲିଥିନରେ ବାନ୍ଧି ଯିଏ ପାରୁଛି କିଣି ନେଉଛି । 2024 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ନିୟମକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ।

ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପଲିଥିନ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏବେ ପଲିଥିନ୍ ବହୁଳ ବ୍ଯବହାର ହେଉଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପଲିଥିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ କଡାକଡି ପାଳନ ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Puri Srimandir Plastic polythene Ban
ପଲିଥିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ:

ପଲିଥିନ୍ ବହୁଳ ବ୍ଯବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ଯବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲାଗିବା ଉଚିତ୍ । ଏଣୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡା କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି । ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ କରିବା ଭଳି କପଡ଼ା ଓ କାଗଜ ବ୍ୟାଗ, ପାରମ୍ପରିକ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଯବହାର ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯିବ ।

Puri Srimandir Plastic polythene Ban
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

‘ପଲିଥିନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଯିବ’

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,‘ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇବ ଭଳି ବ୍ୟାଗ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହେବ । କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲେ ଏହା ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଯିବ ।’

Puri Srimandir Plastic polythene Ban
ପଲିଥିନରେ ଅନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)

2024ରୁ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୪ରେ ଏନେଇ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । ପଲିଥିନ ବଦଳରେ କପଡ଼ା ଓ କାଗଜ ବ୍ୟାଗ, ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇର ବ୍ଯବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦିନ ପାଳନ ହେବା ପରେ ଆଉ ଏହାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି । ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ପଲିଥିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଉଛନ୍ତି । ବ୍ଯବହାର ପରେ ପଲିଥିନକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ପଲିଥିନ ଗୁଡ଼ିକ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି ।

Puri Srimandir Plastic polythene Ban
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅବାଧ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର (ETV Bharat Odisha)

ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଗୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ନିଶ୍ୱାସରେ ଜରିଆରେ ଶରୀରକୁ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯାଉଅଛି । ଯାହାକି ଶରୀରରେ କ୍ୟାନସର କାରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍‌ କହିଛନ୍ତି । ଜଳ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳଜୀବ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପଡିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଲିଥିନ ପୁଡିଆ ଖାଇ ଗାଈଗୋରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ଯବହାର ହେଉଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଳପତ୍ର କାରିଗର ମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିପାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପଲିଥିନ ବହୁଳ ବ୍ଯବହାର ଦ୍ୱାରା ତାଳପତ୍ର କାରିଗର ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

Puri Srimandir Plastic polythene Ban
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ନିୟମକୁ ଫୁ (ETV Bharat Odisha)

‘ଆଗରୁ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ହେଉଛି’

ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବରୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଉଥିଲେ । ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ବ୍ଯବହାର କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ବ୍ଯବହାର ହେଉଛି । ଏହାର ବ୍ଯବହାର ପରେ ଲୋକ ମାନେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପକାଉଛନ୍ତି । ପଲିଥିନରେ ଖାଦ୍ଯ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖାଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପଲିଥିନ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କରୁ ।’

Puri Srimandir Plastic polythene Ban
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ:

ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଉ । ତେବେ ମୋର ନିବେଦନକୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ।’

‘କଠୋର ନିୟମ କରାଯିବ’

ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ କରାଯିବ ।’

ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ନିୟମ କଡାକଡି କରାଯିବ:

ଅନ୍ୟପଟେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ । ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନକରିବା ଭଳି ବ୍ୟାଗ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଯବହାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ । ବାୟୋ ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ । ସଠିକ୍ ଦର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଯବହାର କରିବୁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହରିଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି ପଲିଥିନ୍ ! ବେପରୁଆ ଭାବେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ, ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଆରାମଦାୟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI SRIMANDIR POLYTHENE BAN
NO PLASTIC POLYTHENE USE
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର
ପୁରୀ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାନ
SINGLE USE PLASTIC BAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.