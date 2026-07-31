ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ AC ଲାଗିଛି । ଭକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Srimandir Natamandap Air Conditioned IIT Bhubaneswar To Plan streamlined darshan arrangement
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 7:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Natamandap Air Conditioned ପୁରୀ: ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଆରାମଦାୟକ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ଚାରିଟି ଏସି (AC) ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଲଗାଯାଇଛି ।

ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ବେହୋସ୍ ହୋଇପଡ଼ିବା ନଜର ରହିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ବାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

Puri Srimandir Natamandap Air Conditioned IIT Bhubaneswar To Plan streamlined darshan arrangement
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (ETV Bharat)

ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ:

ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଏସଆଇ (ASI) ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି । ଏଏସଆଇ ସହିତ ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ବାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ, ନାଟମଣ୍ଡପ ଓ ଜଗମୋହନର ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ସଂରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ନାଟମଣ୍ଡପର କିଛି ଯାଗାରେ ଚଟାଣ ଅସମତଳ ଥିବାରୁ ନୂଆ ପଥରରେ ସମତଳ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସେବାୟତ ।‌

ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଦାବି:

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷପ । ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଫଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ସହିତ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପକାନ୍ତି । ଏବେ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ନପାରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ମନରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ।


ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ AC ଲାଗିବା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଯୋଗୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଥିଲେ, ଏବେ ଶିତଳତା ପାଇବେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସବୁ ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରାନଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।"

Puri Srimandir Natamandap Air Conditioned IIT Bhubaneswar To Plan streamlined darshan arrangement
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (ETV Bharat)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଠେଲାପେଲା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ:

ସେପଟେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ମରାମତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଥିବାରୁ ସେବାୟତ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୦ ମସିହା କୋଭିଡ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରାମତି ଏବଂ ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନପାରି ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ।

Puri Srimandir Natamandap Air Conditioned IIT Bhubaneswar To Plan streamlined darshan arrangement
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (ETV Bharat)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରବି ନାରାୟଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସବୁ ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ । ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେବାୟତମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇବେ ।"ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ କୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ ଚାଲିଛି । ଯଦି କିଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଆମେ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେବକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଆଇଆଇଟି (IIT) ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । ସେମାନେ ଏନେଇ ଏକ ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ ଆମକୁ ଦେବେ । ଆମେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପୁରୀ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି; ମହାନଗର ନିଗମର ଖାମଖିଆଲ ନୀତିକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା

ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କାହିଁକି କଳି କରନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକି କିଳି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI SRIMANDIR DARSHAN SYSTEM
JAGANNATH TEMPLE NATAMANDAP
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏସି
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ
SRIMANDIR NATA MANDAP AC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.