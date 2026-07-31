ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ AC ଲାଗିଛି । ଭକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 31, 2026 at 7:37 AM IST
Natamandap Air Conditioned ପୁରୀ: ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଆରାମଦାୟକ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ଚାରିଟି ଏସି (AC) ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଲଗାଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ବେହୋସ୍ ହୋଇପଡ଼ିବା ନଜର ରହିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ବାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ:
ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଏସଆଇ (ASI) ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି । ଏଏସଆଇ ସହିତ ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ବାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ, ନାଟମଣ୍ଡପ ଓ ଜଗମୋହନର ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ସଂରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ନାଟମଣ୍ଡପର କିଛି ଯାଗାରେ ଚଟାଣ ଅସମତଳ ଥିବାରୁ ନୂଆ ପଥରରେ ସମତଳ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସେବାୟତ ।
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଦାବି:
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷପ । ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଫଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ସହିତ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପକାନ୍ତି । ଏବେ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ନପାରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ମନରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ।
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ AC ଲାଗିବା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଯୋଗୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଥିଲେ, ଏବେ ଶିତଳତା ପାଇବେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସବୁ ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରାନଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।"
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ:
ସେପଟେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ମରାମତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଥିବାରୁ ସେବାୟତ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୦ ମସିହା କୋଭିଡ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରାମତି ଏବଂ ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନପାରି ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୁରୀ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି; ମହାନଗର ନିଗମର ଖାମଖିଆଲ ନୀତିକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା
ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କାହିଁକି କଳି କରନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକି କିଳି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ