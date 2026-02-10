ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ

ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ପୁରୀର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ।

PURI SRIMANDIR MOLESTATION CASE
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 10, 2026 at 8:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ପୁରୀର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ସୁରେନ୍ଦର ପାଣ୍ଡିଆ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏକ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପୁରୀର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ ରମାନଥ ପଣ୍ଡା । ଏହାସହ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଛତିଶଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଜ ମାଆ ଓ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଗୁଜୁରାଟ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡିଆ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ଜାନୁୟାରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗୁଜୁରାଟ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡିଆ କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ର ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ ରମାନାଥ ପଣ୍ଡା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏକ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ୭ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୀଡିତାକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପିପି ମଧୁସୂଧନ ଦାଶ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

PURI SRIMANDIR MOLESTATION CASE
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଏପିପି ମଧୁସୂଦନ ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛତିଶଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଜ ମାଆ ଓ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଗୁଜୁରାଟ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡିଆ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଭଳି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ଯ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସାହାସ କରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ତିବ୍ଦତୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ନାବାଳକ ଅ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବନ୍ଧା ହେଲେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଫେମ୍ ଏହି ଅଭିନେତା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: DNA ଟେଷ୍ଟ ସହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ କର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

JAGANNATH TEMPLE INCIDENT
MINOR GIRL MOLESTATION PURI
FAST TRACK SPECIAL COURT PURI
SRIMANDIR SINGHADWAR POLICE CASE
PURI SRIMANDIR MOLESTATION CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.