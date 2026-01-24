ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସର ଦବଙ୍ଗଗିରି ! ପୋଲିସ ମାଡରେ ନାବାଳକ ଆହତ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ନାବାଳକର ଉଡ଼ିଲା ଚେତା । ପୁରୀ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି । କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ।
Published : January 24, 2026 at 5:09 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ନାବାଳକ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ନାବାଳକର ଉଡ଼ିଲା ଚେତା । ଉକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ନାବାଳକର ବାପା ଓ ମାଆ । ନାଟ ମଣ୍ଡପ ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା । ତେବେ ଆହତ ନାବାଳକକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ନାବାଳକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ପୁଅ ସ୍ବୟଂସୁ (୧୬) ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗହଳି ଭିତରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ପୋଷାକଧାରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାଡେଇ ଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ଜଣକ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ କାନମୁଣ୍ଡାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ନାବାଳକ ଜଣକ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କୁ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେବା ପରେ ସିଟି ଡିଏସପି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ବେତପଦ୍ମା ଦାଶ ଓ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କେତନ ବେହେରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ନାଟମଣ୍ଡପର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଆହତ ନାବାଳକୁ ପୋଲିସ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୋଲିସ (ଜେଟିପି) ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ନାବାଳକର ବାପା:
ଆହତ ନାବାଳକର ବାପା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ଠିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଫଳରେ ମୋ ପୁଅ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା । ଏହାପରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତାର ସିଟି ସ୍କାନ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ପୁଅର ଚେତା ଫେରୁନି । କାହିଁକି ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ସେ ବିଷୟର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ସିଟି ସ୍କାନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କହିପାରିବୁ । ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଅଚେତ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୋଲିସ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ଏପରିକି ପାଣି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ । ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣାପଡିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଦୁଃଖ ଦାୟକ । ପୁରୀ ଏସପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ