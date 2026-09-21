ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସହଜରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାପ୍ରସାଦ, ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ବାରରେ ହେବ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ରହିଛି ଯୋଜନା । ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇପାରିବେ ମହାପ୍ରସାଦ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Jagannth Temple Mahaprasad Token Counter
ମହାପ୍ରସାଦ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର-ମହାପ୍ରଭୁ-ମହାପ୍ରସାଦ...ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆବେଗ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଲେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି । ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ରହି ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଆଗକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ପଡିବନି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିପରି ସହଜରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେବ ସହଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ଖୋଲିବ ମହାପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର:

ଆସନ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ବାହାରେ ଖୋଲିବ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେତିକି ମହାପ୍ରସାଦ ନେବେ ସେତିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟୋକନ ନେଲା ପରେ କାଉଣ୍ଟର ନିକଟରୁ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ । ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନଯାଇ କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେହି ଭକ୍ତ ମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

Puri Jagannth Temple Mahaprasad Token Counter
ମହାପ୍ରସାଦ (ETV Bharat Odisha)

ଦଲାଲ କବଳରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି !

ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଦଲାଲ ମାନେ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Puri Jagannth Temple Mahaprasad Token Counter
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)



ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁଆର୍ ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମେତ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ହେଉ ଅବା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ୯ଟି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରଯାଇଥିଲା ।

Puri Jagannth Temple Mahaprasad Token Counter
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

କଣ ଦାବି ରଖିଥିଲେ, କଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ?

  • ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଅବଶ୍ୟକ ଜାଳେଣି କାଠ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ ଦୈନିକ ୧୦୦ ରୁ ୧୨୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନରେ ୧୮୦ ରୁ ୨୦୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି । ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାଠ ନଯୋଗାଇ ପାରିବ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଅଧିକ ଦର ଦେଇ କାଠ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
  • କାଠ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ । ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟକ ଜାଳେଣି କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
  • ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସବସିିଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ମାଗଣାରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ମାଗଣାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
Puri Jagannth Temple Mahaprasad Token Counter
ମହାପ୍ରସାଦ (ETV Bharat Odisha)

ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଲୋଚନା:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସଭାପତି ପଦ୍ମନାଭ ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, ‘୯ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଜାଳେଣି କାଠର ସଙ୍କଟ ସମାଧାନ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦରକୁ ନଯାଇ କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ଓ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।’



ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ରହିଲେ ଭଲ ହେବ..

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଲୋକ୍ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରସାଦର ଦର କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଅନେକ ଭକ୍ତ କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଲାଇନରେ ରହି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ୧ ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ।’

Puri Jagannth Temple Mahaprasad Token Counter
ମହାପ୍ରସାଦ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ...

ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅଲୋଡ଼ା ! ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପରମ୍ପରା ?

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ, ତାତିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ

ପୁରୀରେ 48 କୋଠା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ! ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ 'ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା '

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI SRIMANDIR MAHAPRASAD
MAHAPRASAD TOKEN COUNTER
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ
ମହାପ୍ରସାଦ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର
PURI JAGANNTH TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.