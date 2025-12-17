ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ, ‘କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର’
ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ।
December 17, 2025
Puri Srimandir Inside Photo Viral ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ । ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିତର ବେଢାର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ । ସେପଟେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ:
ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ଵାରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ କିଭଳି ମୋବାଇଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଲେ ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ମୋବାଇଲ ନେବା ମନା, କେମିତି ଉଠାଇଲେ ଫଟୋ ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସମେତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନନେବା ପାଇଁ ରହିଛି କଟକଣା । ହେଲେ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କିଭଳି ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ । ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ଵାରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କାନିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗି ପାରୁନି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।’
‘କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ’:
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭ ଗୃହର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ପାଇଲୁ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ । କେସ ନମ୍ୱର ୨୩୩, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଫଟୋ କିଏ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଏହା ପଛର ଜଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।’
‘କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର’:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଅମାନିଆ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । କେବଳ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି । ସେଥିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠା, ମୋବାଇଲ, ଚଷମା କ୍ୟାମେରା ଇତ୍ୟାଦି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ନଥିଲା ।’
