ETV Bharat / state

ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି

ବିନୟ ଭରଦ୍ୱାଜ 10 ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

PURI SRIMANDIR PHOTO VIRAL
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 9:29 AM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 10:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ ସାଢେ 9ଟାରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ଆଜି ନିକଟରୁ ରଥାରୁଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆଖିରେ ମନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ । ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ରଥାରୁଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

Binay bhardwaj instagram ID
ବିନୟ ଭରଦ୍ୱାଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ (@instagram)

ଗତକାଲି (ଗୁରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଅଟକି ରହିଛି । ବଡ଼ଭାଇଙ୍କ ପରେ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଟକିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମାତ୍ର କିଛି ହାତ ଆଗକୁ ଯାଇ ସିଂହଦ୍ବାର ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଛି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବିନୟ ଭରଦ୍ୱାଜ 10 ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି।

Binay bhardwaj instagram ID
ବିନୟ ଭରଦ୍ୱାଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ (Social media)

ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗତକାଲି କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ବେଳେ କେମିତି ସେଠାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କେଉଁ ଭଳି ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୋଲିସର ଏଭଳି ଢିଲା ମନୋଭାବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଡ ବିପଦ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଏଭଳି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 12 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ; ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ପୁଣି ରଥ ଟଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : July 17, 2026 at 10:01 AM IST

TAGGED:

LIVE RATH YATRA 2026
PURI RATH YATRA 2026 LIVE UPDATES
PURI RATH YATRA 2026 PHOTOS
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ
PURI SRIMANDIR PHOTO VIRAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.