ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ, ମେ’ 30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ
ମେ’ ମାସରେ ୯ ଦିନ ଧରି ଗଣତି ମଣତି ହେବ । ୧୯୭୮ ମସିହାର ତାଲିକା ସହ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ମେଳକ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 12, 2026 at 10:21 AM IST
ପୁରୀ: ଗତକାଲି(ସୋମବାର)ଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ମେ’ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମର ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ନୀତିରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।
ରତ୍ନ ମେଳକ ହୋଇଛି..
ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୨୪ ମିନିଟରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୯ ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଜେମଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୧୯୭୮ ମସିହାର ତାଲିକା ସହ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ମେଳକ ହୋଇଛି ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଗଣତି:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ୨୦୨୬ ମସିହା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ୧୯୭୮ ମସିହାର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ପକାଯାଇ ଟ୍ୟାଗିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭେଲଭେଟ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଉଛି । ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।’
କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଗଣତି ମଣତି ?
ମେ’ ମାସରେ ୯ ଦିନ ଧରି ଗଣତି ମଣତି ହେବ । ସେହି ତାରିଖ ଗୁଡିକ ହେଉଛି, ୧୧, ୧୨, ୧୯, ୨୧, ୨୩, ୨୬, ୨୮, ୨୯ ଏବଂ ମେ’ ୩୦ ।
ଗୁଜବରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ସେପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି । କୌଣସି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ହଜି ନାହିଁ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହା ୧୯୭୮ ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳକ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ଏଭଳି ଗୁଜବରେ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନହେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ