ETV Bharat / state

ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର 5 ଜଣିଆ ଟିମ

ରଥଯାତ୍ରା 2026 ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର 5 ଜଣିଆ ଟିମ । ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜାରେ ହେବ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ।

Ratha Yatra 2026
ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଟିମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 29, 2025 at 7:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri Ratha Yatra 2026 ପୁରୀ: ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଆସନ୍ତା ସରସ୍ବତୀ ପୂଜାରେ ଅନୁକୂଳ ହେବ ରଥକାଠ । ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆଜି(ସୋମବାର) ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରଥ ତତ୍ତ୍ବାବଧାରକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନୟାଗଡର ଦଶପଲ୍ଲା ରେଞ୍ଜର ବଡମୂଳର ବଡରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମାଳ ମାହାର୍ଦ୍ଦ, ନଡିଆ, ପତନୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଟିମ୍ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମରେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ରଥ ଅମିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପାତ୍ର, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।

ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଟିମ (ETV Bharat Odisha)

ମା’ଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ପରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବ ରଥକାଠ:

ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବଡରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ ୮୬୫ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ୪୭ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପୂର୍ବବର୍ଷର ବଳକା ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୮୧୮ ଖଣ୍ଡ ଅସନ, ଧଉରା ଏବଂ ଫାସୀ କାଠ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବାସହ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

Ratha Yatra 2026
ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଟିମ (ETV Bharat Odisha)

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ ବୋଲି ଆଶା..

ରଥର ତତ୍ତ୍ଵବଧାରକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି । ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି । ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାଠ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରରେ ହେବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।’

Ratha Yatra 2026
ମାଳ ମାହାର୍ଦ୍ଦ, ନଡିଆ, ପତନୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଟିମ୍ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଏଣିକି ଚଳିବନି ମନମାନି: ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଚାଲୁଥିବା ହୋମ ଷ୍ଟେ-ଲଜରେ ଝୁଲିବ ତାଲା !

ନୂଆବର୍ଷ ଦର୍ଶନ ବିବାଦ; ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନଖୋଲିବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ SJTA ସଦସ୍ୟ, ଗଜପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି

3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣା ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର, SOP ଚୁଡାନ୍ତ

ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହି ୯ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହେବେ ସାମିଲ

ନୟାଗଡ ଅଭିମୁଖେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍‌:

Ratha Yatra 2026
ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଟିମ (ETV Bharat Odisha)

ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, ‘୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରଥ କାଠ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀରୁ ୫ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନୟାଗଡ଼ ବଡମୂଳ ରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଛୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ଦିନ ୩ଟି ଧଉରା କାଠ ପୂଜା ହେବାର ବିଧି ରହିଛି । ଏହି କାଠ ପୁରୀକୁ ପଠାଇବୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ କାଠ ପ୍ରେରଣ କରିବୁ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATHA YATRA 2026 PREPARATION
SJTA
ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ
PURI SRIMANDIR
RATHA YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.