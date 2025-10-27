ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସିଂହଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂଣ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଭିଡ଼ । କେବଳ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ।

Srimandira Panchuka Vrata Preparatory meeting
Srimandira Panchuka Vrata Preparatory meeting (ETV Bharat Odisha)
October 27, 2025

Srimandira Panchuka Vrata, ପୁରୀ: ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ତ୍ତିକମାସ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ । ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂଣ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଭିଡ଼ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । କେବଳ ସିଂହଦ୍ଵାର ବାଟେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

Srimandira Panchuka Vrata Preparatory meeting (ETV Bharat Odisha)

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି କାନ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରି ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଖେଇ ଆସୁଛି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚୁକ ଅବସରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି କାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

Sri Jagannath Mandir Puri
Sri Jagannath Mandir Puri (ETV Bharat Odisha)

ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ । ଏପରି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା, ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିହେବ, ସେନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।"

Preparation at Badadanda Puri
Preparation at Badadanda Puri (ETV Bharat Odisha)
ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ସାବଧାନ:ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଚୁକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପଞ୍ଚୁକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ । ଏଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ନୀତି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି କାନ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେତେକ ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଏହି ଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଭକ୍ତମାନେ ପଞ୍ଚୁକରେ କିଭଳି ଅଧିକ ସମୟ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ ସେନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।"ପଞ୍ଚୁକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଜମେ ଭିଡ଼:ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତଥର ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାରିଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିବସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ୨ ତାରିଖ ରବିବାରରେ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ, ୩ ତାରିଖ ବା ସୋମବାର ଦିନ ଡାଳିକିଆ ବା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ୪ ତାରିଖ ବା ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ବେଶ, ୫ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବା ସୁନାବେଶରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ।
Barricade built for devotees coming to Srimandir During Panchuka Vrat
Barricade built for devotees coming to Srimandir During Panchuka Vrat (ETV Bharat Odisha)

ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ପଞ୍ଚୁକରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଞ୍ଚୁକ ଅବସରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ।"

Puri Collector Dibyajyoti Parida in preparatory meeting
Puri Collector Dibyajyoti Parida in preparatory meeting (ETV Bharat Odisha)

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଚଳିତବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

