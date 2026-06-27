ସ୍ନାନଯାତ୍ରା; ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 27, 2026 at 7:08 PM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା । ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡର ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଖରା ବର୍ଷାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଅନ୍ତି ସେନେଇ ଛାମୁଡିଆ କରାଯାଇଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 400ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ମନ୍ଦିର ସମେତ ସହରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇଛି ।
ଆଜି ସଅଳ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ ସିଂହାର ଭୋଗ ଓ ପହୁଡ଼ ଆଳତି ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ କରାଯିବ । ରାତି ୧୨ଟା ପରେ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ କରାଯିବ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୋଠ ସୁଆଁସିଆଁମାନେ ଚାର ବାନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ୨୮ ତାରିଖ ଭୋରରୁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ସେନାପଟା ଲାଗି ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସେନାପଟା ଲାଗି ପରେ ଅନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିବା ସହ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚାନା ରହିଛି ।
ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ-
ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ - ଭୋର ସାଢ଼େ ୪ ଟା
ଡୋରଲାଗି ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ - ଭୋର ୫ଟା ରୁ ସକାଳ ୭ଟା
ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମଙ୍ଗଳଆଳତି - ସକାଳ ୯ଟା
ଜଳବିଜେ, ପୂଜା, ସ୍ନାନ - ଦିନ ୧୨ଟା ରୁ ୨ଟା
ଛେରା ପହଁରା - ସାଢ଼େ ୩ଟା
ହାତୀ ବେଶ - ୪ରୁ ୫ଟା
ସାହାଣମେଲା - ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୭ଟାରୁ ରାତି ସାଢ଼େ ୯ଟା
ହାତୀବେଶ ମଇଲମ - ରାତି ୧୦ଟା
ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଓ ଡୋରଲାଗି - ରାତି ସାଢ଼େ ୧୦ ଟା
ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି - ରାତି ୧୧ଟା ରୁ ୨ଟା
ସୁନାଚିତା ଓ ରାହୁରେଖା ମଈଲମ - ରାତି ସାଢ଼େ ୨ ଟା
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ୨୮ ଜୁନ ରାତ୍ରିଠାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ୪ ଜଣ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ/ଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ, ୧୪ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି/ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ୩୧ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି/ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ୮୩ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର/ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୩୪୦ ଜଣ ଏସ୍ଆଇ/ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ୭୯ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ।
ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଛଅ-ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯାହାରେ ସାମିଲ ରହିଛି—
1 ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାରେ ଜନସମାଗମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
2 ଟ୍ରାଫିକ ଓ ପାର୍କିଂ ପରିଚାଳନା
3 ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା
4 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସହାୟତା ଓ ଜନସେବା
5 ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା
6 ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଫଳପ୍ରଦ ସମନ୍ୱୟ ଓ ତଦାରଖ
ଏହା ସହିତ ସେକ୍ଟରଭିତ୍ତିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ଏକମୁଖୀ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଭିଡ଼ର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାତାୟାତ ସୂଚାରୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ଡାଇଭର୍ସନ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପୃଥକ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ (QAT), ସ୍ନିଫର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ରୁଫ୍ଟପ୍ ନଜରଦାରି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର (ICCC) ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଆଣ୍ଟି-ସାବୋଟାଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ, ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ (PCR), ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତ ମାନେ କେବଳ ସିଂହ ଦ୍ଵାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ । ଟିକେଟ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, ମୋଚିସାହି ଛକରୁ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହି, ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ଛକ ରୁ କାକୁଡି ଖାଇ ଛକ, ବୃଷବ ଛକ ରୁ ଗଣ୍ଡୁଆ ଚଉରା ଛକ, ପାଣ୍ଡେ ଜାଗାରୁ ଗଡନ୍ତି ଛକକୁ ନୋ ଭେଇକିଲ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ କଟକଣା ରହିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ୧୪ ଟି ସେକ୍ଟର କରାଯାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ । ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଟିମ୍ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଟିମ୍ ରହି ଭିଡ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ଯ କରିବେ । ସବୁ ଦ୍ଵାରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିବ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ରହିବ । ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳୁ ଆମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏ ଭିଡ ନ କମିବା ଯାଏ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ।"
ଏସପି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ୧୫୨ଟି କ୍ୟାମେରା, ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ୨୫୦ଟି କ୍ୟାମେରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବଡଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏ ୩୦ଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇ ଏହାର ପରିଚାଳାନା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ - BAULA KATHA PURI JAGANNATH
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ