ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରୀରେ କେଉଁଠି ପାର୍କ କରିବେ ଗାଡି ?
ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି । ବାଇକ୍ ଓ ହାଲୁକା ଯାନ ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 27, 2026 at 8:05 PM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଏବଂ ତିନି ଓ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବସ୍ ପାଇଁ ମାଳତୀପାଟପୁରରେ ପାର୍କିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବସ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏପଟେ କୌଣସି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ନମ୍ବର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ।
ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ-ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାର୍କିଂ ନିୟମ-
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା କୋଣାର୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାନ ଗୁଡିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ରଖିବେ । ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାପରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ ।
ଫେରିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ଯାନ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ଏବଂ ଜଟିଆ ବାବାଜୀ ଛକ ଦେଇ ଫେରିବେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମେଡିକାଲ ଛକ ଦେଇ ଫେରିବେ । ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଭିଆଇପି ରୋଡ ଦେଇ ଦିଗବାରେଣୀ ଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଫେରିବା ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିବେ ।
ଏହି ପାର୍କିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଭୁଦାନ ଛକ ଦେଇ ତାଳବଣିଆ ପାର୍କିଂ ଓ ଆଇ ଟି ଆଇ ପାର୍କିଂରେ ପାର୍କ କରିବେ । ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେହି ସମାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିବେ । ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବାଟଗାଁ, ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଏବଂ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଛକ ଦେଇ ଯାତ୍ରିକା ପାର୍କିଂରେ ପାର୍କ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସମାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିବେ ।
June 26, 2026
ADGP, IGP (CR) & SP Puri held a General Briefing at RO Puri with mobilized officers & Force ahead of Devasnana Purnima 2026.— Puri Police (@SPPuri1) June 27, 2026
Preparedness for crowd & traffic management, public facilitation, & coordination was reviewed to ensure smooth, safe, and peaceful conduct of the festival. pic.twitter.com/Cen8BDU43I
𝐓𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐯𝐚𝐬𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐮𝐫𝐧𝐢𝐦𝐚 -𝟐𝟎𝟐𝟔 pic.twitter.com/O0h49XmOWk— Puri Police (@SPPuri1) June 26, 2026
ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବସ୍ (Inter-State Tourist Buses)-
ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ମାଳତିପାଟପୁର ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ।
ପୁରୀର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଳବଣିଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପେଣ୍ଠକଟା ଏବଂ BNR ଦେଇ C.T. ରୋଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
🚦 Enhanced Traffic Management in Puri 🚦— Puri Police (@SPPuri1) June 26, 2026
100 Traffic Wardens have been deployed to assist in traffic management across Puri district for better regulation and smoother vehicular movement.
This support will help strengthen road safety and traffic discipline. pic.twitter.com/64OQ5dgcSF
ପବିତ୍ର #ଦେବସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ #ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ ଡାଇଭର୍ସନ, ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। @prsprateek— Odisha Police (@odisha_police) June 26, 2026
#RathaJatra2026 #JagannathPuri #OdishaPolice pic.twitter.com/b9oI9gzGZi
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସ୍ନାନଯାତ୍ରା; ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ