ETV Bharat / state

ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରୀରେ କେଉଁଠି ପାର୍କ କରିବେ ଗାଡି ?

ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି । ବାଇକ୍ ଓ ହାଲୁକା ଯାନ ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

DEVA SNANA PURNIMA FESTIVAL
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଏବଂ ତିନି ଓ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବସ୍ ପାଇଁ ମାଳତୀପାଟପୁରରେ ପାର୍କିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବସ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏପଟେ କୌଣସି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ନମ୍ବର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ।

ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ETV Bharat Odisha)
DEVA SNANA PURNIMA FESTIVAL
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ETV Bharat Odisha)

ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ-ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାର୍କିଂ ନିୟମ-

ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା କୋଣାର୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାନ ଗୁଡିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ରଖିବେ । ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାପରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ ।

DEVA SNANA PURNIMA FESTIVAL
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ETV Bharat Odisha)


ଫେରିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ଯାନ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ଏବଂ ଜଟିଆ ବାବାଜୀ ଛକ ଦେଇ ଫେରିବେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମେଡିକାଲ ଛକ ଦେଇ ଫେରିବେ । ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଭିଆଇପି ରୋଡ ଦେଇ ଦିଗବାରେଣୀ ଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଫେରିବା ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିବେ ।

DEVA SNANA PURNIMA FESTIVAL
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ETV Bharat Odisha)
ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା-ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ମାଳତିପାଟପୁର, ବାଟଗାଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀସେତୁ ଦେଇ NEW JBPC ପାର୍କିଂରେ ରହିବ । NEW JBPC ପାର୍କିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଜେଲ୍ ରୋଡ ଠାରେ ଥିବା ପାର୍କିଂରେ ପାର୍କ କରିବେ । ଏହି ପାର୍କିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମେଡିକାଲ ଛକ ଓ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଦେଇ ଶରଧାବାଲି ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ।ଶରଧାବାଲି ପାର୍କିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମେଡିକାଲ ଛକ ଓ VIP ରୋଡ ଦେଇ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ପାର୍କିଂ ଓ ହୋଟେଲ୍ ନୀଳାଚଳ ଅଶୋକ ପାର୍କିଂରେ ପାର୍କ କରିବେ।ଏହି ସମସ୍ତ ପାର୍କିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମାଳତିପାଟପୁର, ROB, , ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଭୁଦାନ ଦେଇ ତାଳବଣିଆ ପାର୍କିଂରେ ପାର୍କ କରିବେ। ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେହି ସମାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିବେ।
DEVA SNANA PURNIMA FESTIVAL
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ETV Bharat Odisha)
ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ହାଲୁକା ଯାନ, ଶ୍ରୀସେତୁ ଦେଇ NEW JBPC ଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଏହି ପାର୍କିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ ଛକ, ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଛକ ଦେଇ ଯାତ୍ରିକା ପାର୍କିଂରେ ରଖିବେ। ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେହି ସମାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିବେ।
DEVA SNANA PURNIMA FESTIVAL
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ETV Bharat Odisha)
କୋଣାର୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ହାଲୁକା ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାଇଦାସନଗର, ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ପେଣ୍ଠକଟା, ସିଟି ରୋଡ, ସୁବାଷ ବୋଷ ଛକ ଦେଇ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ପାର୍କିଂ ଓ ହୋଟେଲ୍ ନୀଳାଚଳ ଅଶୋକ ପାର୍କିଂରେ ପାର୍କ କରିବେ।


ଏହି ପାର୍କିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଭୁଦାନ ଛକ ଦେଇ ତାଳବଣିଆ ପାର୍କିଂ ଓ ଆଇ ଟି ଆଇ ପାର୍କିଂରେ ପାର୍କ କରିବେ । ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେହି ସମାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିବେ । ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବାଟଗାଁ, ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଏବଂ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଛକ ଦେଇ ଯାତ୍ରିକା ପାର୍କିଂରେ ପାର୍କ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସମାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିବେ ।

ନିୟମିତ ବସ୍ (Regular Buses)-ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱ: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମାଳତିପାଟପୁର, ବାଟଗାଁ, ଅଠରନଳା, ମେଡିକାଲ ଛକ, ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଦେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବ।ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ଶ୍ୱ: ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ, ହରେକୃଷ୍ଣପୁର, ଅଠରନଳା, ମେଡିକାଲ ଛକ, ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଦେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବ।
କୋଣାର୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ: କୋଣାର୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମାଳତିପାଟପୁର ROB, ବାଟଗାଁ, ଅଠରନଳା, ମେଡିକାଲ ଛକ, ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଦେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବ।

ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବସ୍ (Inter-State Tourist Buses)-

ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ମାଳତିପାଟପୁର ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ।

ପୁରୀର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଳବଣିଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପେଣ୍ଠକଟା ଏବଂ BNR ଦେଇ C.T. ରୋଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଯାନ (Other Heavy and Medium Vehicles)-ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ NH-316 ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଯାନ ମାଳତିପାଟପୁର, ROB, ହୋଟେଲ ତୋଷାଳୀ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ, ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଇ ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତାଳବଣିଆ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବା ରାସ୍ତା ସମାନ ରହିବ।
ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ: PURI POLICE CHATBOT: 8763199400EMERGENCY CONTACT: 112

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସ୍ନାନଯାତ୍ରା; ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

SNANA JATRA 2026
SP PRATEEK SINGH
PURI TRAFFIC
DEVA SNANA PURNIMA FESTIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.