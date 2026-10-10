କାଳ ସାଜିଲା ରିଲ୍ସ ନିଶା; ସାପ ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ଜୀବନ !
ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 10, 2026 at 7:05 PM IST
ପୁରୀ: ସାପ ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ଜୀବନ ! ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲ୍ସ ନିଶା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସାପ କାମୁଡାରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଜଣେ ସାପ ଧରାଳି ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ । ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।
ମୃତ ସାପ ଧରାଳି ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମର ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତ ତପନ ଜଣେ ସାପ ଧରାଳି । ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ନାଗସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସାପ ସହିତ ଭିଡିଓ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଗ ସାପଟିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରୁ କାଢି ବାହାରେ ରଖିଥିଲେ । ସାପ ସହିତ ତପନ ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ନାଗ ସାପଟି ତପନଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୋଟ ମାରିଥିଲା । ପରେ କହୁଣୀକୁ ଆଉ ଏକ ଚୋଟ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲା ନାଗସାପ। ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ନିଜେ ସାପ ଧରି ସାପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଉଥିବା ତପନ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମେଡିକାଲରେ ରହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରରେ ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଅକାଳରେ ତପନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ପୁରୀ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ସେପଟେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ସାପ ଧରାଳି ତପନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସାପ ଧରାଳି ନିଜର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସାପ ଚୋଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାନେ ବି ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ସ୍ବରୂପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସାପ ଧରିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରିଲ୍ସ ଚକରରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ ନକରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସାପ ଧରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଏନେଇ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଣୁ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳେ ଅତି ସାବଧାନ ସହକାରେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ । ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯାହାକି ପୁରୀର ତପନ ସହିତ ଘଟିଗଲା । ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ। ସାପ ଧରିବାବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସେହିପରି ସାପକୁ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ରିଲ୍ସ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ । ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଉଚିତ୍। କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, ପୂଜା ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"
ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ତପନଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁ ସେହି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ବହୁତ୍ ଦୁଃଖ ଦାୟକ। ସାପକୁ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଅତି ସାବଧାନ ସହକାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ହିଁ କ୍ଷତି ସହିବେ ।"
ଅନେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାପ କାମୁଡାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏବଂ ଝଡାଫୁଙ୍କା ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସାପ କାମୁଡାର ଚିକିତ୍ସା ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହାଦ୍ବାରା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର; ରାତିରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପିଲାଙ୍କ ଶୋଇବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର