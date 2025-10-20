ପୁରୀ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ନୀତି, ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା
ମା' କାଳୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ । ଶ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବୀ ପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ । ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ।
Published : October 20, 2025 at 5:59 PM IST
Diwali 2025 ପୁରୀ: ଆଜି ଦୀପାବଳୀ ଉତ୍ସବ ତଥା ମା' କାଳୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ । ଏଥିପାଇଁ ମା'ଙ୍କୁ ଆରାଧାନ କରାଯାଉଥିବା ଦେବୀ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି । ଦେବୀ ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବିଧି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପୂଜକ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରୁଛନ୍ତି । ସାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମ'ଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବିଧି କରାଯାଉଛି । ଦୀପାବଳୀରେ ମା'ଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବୀପୀଠମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି ।
ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ମା'କାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ତଥା ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବେଶ୍ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି । ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ପୁରୀରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭୋଗ, ଫୁଲ, ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ନିଜ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ସହ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅବନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ହେଉଛି ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ତଥା ଶ୍ୟାମା ପୂଜା । ଭୋରରୁ ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି, ପରେ ମା'ଙ୍କ ସ୍ନାନ ନୀତି ଓ ବେଶ୍ ନୀତି ହୋଇଛି । ପରେ ଆଳତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି । ଏହା ପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲି, ମାଛ ବେସର, ଖିରି, ଖଟା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ସବୁଆଡୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଛନ୍ତି । ରାତି ୧୦ଟାରେ ମା'ଙ୍କ ମଇଲମ ନୀତି, ବଡସ୍ନାନ ନୀତି ପରେ ବେଶ୍ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ସହିତ ଆଳତି ହେବ ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଶ୍ୟାମା ପୂଜା । ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୁରୀର ରାଜଵାଟି ଥିଲା । ରାଜବାଟି ଏଠାରୁ ଉଠିଥିବା ପରେ ମା'ଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ । ମା' କାଳୀଙ୍କ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ଥିବାରୁ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ପୁରୀ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ବହୁତ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ।"
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ । ଆଜି ଅନେକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ୍ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ । ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆସି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା'ଙ୍କ ବଡ଼ ପୂଜା । ତେଣୁ ସକାଳୁ ଆସି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛୁ । ନିଜ ପରିବାର ଓ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ । ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି । ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସୁ । ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ଯେହେତୁ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିର ବହୁତ୍ ପୂରାତନ ମନ୍ଦିର, ଏଠାକୁ ପୁରୀ ସହର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।"