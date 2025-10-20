ETV Bharat / state

ପୁରୀ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ନୀତି, ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା

ମା' କାଳୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ । ଶ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବୀ ପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ । ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ।

Puri Shyamakali Mandir special Rituals On Occasion Of Diwali 2025
Puri Shyamakali Mandir special Rituals On Occasion Of Diwali 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Diwali 2025 ପୁରୀ: ଆଜି ଦୀପାବଳୀ ଉତ୍ସବ ତଥା ମା' କାଳୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ । ଏଥିପାଇଁ ମା'ଙ୍କୁ ଆରାଧାନ କରାଯାଉଥିବା ଦେବୀ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି । ଦେବୀ ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବିଧି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପୂଜକ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରୁଛନ୍ତି । ସାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମ'ଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବିଧି କରାଯାଉଛି । ଦୀପାବଳୀରେ ମା'ଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବୀପୀଠମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି ।

Puri Shyamakali Mandir special Rituals On Occasion Of Diwali 2025 (ETV Bharat)

ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ମା'କାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ତଥା ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବେଶ୍ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି । ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ପୁରୀରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭୋଗ, ଫୁଲ, ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ନିଜ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ସହ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ।

Puri Shyamakali Temple Puja
Puri Shyamakali Temple Puja (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି:

ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅବନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ହେଉଛି ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ତଥା ଶ୍ୟାମା ପୂଜା । ଭୋରରୁ ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି, ପରେ ମା'ଙ୍କ ସ୍ନାନ ନୀତି ଓ ବେଶ୍ ନୀତି ହୋଇଛି । ପରେ ଆଳତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି । ଏହା ପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲି, ମାଛ ବେସର, ଖିରି, ଖଟା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ସବୁଆଡୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଛନ୍ତି । ରାତି ୧୦ଟାରେ ମା'ଙ୍କ ମଇଲମ ନୀତି, ବଡସ୍ନାନ ନୀତି ପରେ ବେଶ୍ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ସହିତ ଆଳତି ହେବ ।"

Puri Shyamakali Temple Puja
Puri Shyamakali Temple Puja (ETV Bharat Odisha)
ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଶ୍ୟାମା ପୂଜା । ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୁରୀର ରାଜଵାଟି ଥିଲା । ରାଜବାଟି ଏଠାରୁ ଉଠିଥିବା ପରେ ମା'ଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ । ମା' କାଳୀଙ୍କ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ଥିବାରୁ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ପୁରୀ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ବହୁତ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ।"

ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ । ଆଜି ଅନେକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ୍ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ । ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆସି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ।

Puri Shyamakali Temple Puja
Puri Shyamakali Temple Puja (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବଡବଡୁଆ ଡାକିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

1000 ଦୀପରେ ବାଲୁକା କଳା, ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ


ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା'ଙ୍କ ବଡ଼ ପୂଜା । ତେଣୁ ସକାଳୁ ଆସି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛୁ । ନିଜ ପରିବାର ଓ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ । ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି । ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସୁ । ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ଯେହେତୁ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିର ବହୁତ୍ ପୂରାତନ ମନ୍ଦିର, ଏଠାକୁ ପୁରୀ ସହର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।"

Puri Shyamakali Temple Puja
Puri Shyamakali Temple Puja (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

KALI PUJA IN PURI
PURI SHYAMAKALI TEMPLE PUJA
DEEPABALI IN PURI KALI MANDIR
DIWALI 2025
DIWALI IN PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.