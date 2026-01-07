ETV Bharat / state

ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ଓ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ, ଖତ ଖାଉଛି ଟଏଲେଟ୍, ରାସ୍ତାକଡ଼ ପାଲଟିଛି ଶୌଚାଳୟ !

ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରିରହିଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌରପାଳିକା ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସେବାୟତ ।

Garbage Management Issue in Puri srimandir parikrama prakalpa
ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ଓ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ରାସ୍ତା, ଉଠୁନି ଅଳିଆ, ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ (ETV Bharat Odisha)
Puri Shrimandir Dumping Yard ପୁରୀ: ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୁଢକୁଢ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ । ଏହା କୌଣସି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ଅବସ୍ଥା । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ହେଉନଥିବା ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ଅଳିଆ ଉଠୁନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ।

ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ରାସ୍ତା:

ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖ ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ, ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି । ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ବାହ୍ୟ ମାର୍ଗ, ଶ୍ରୀମାର୍ଗରେ କିଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର

ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ଓ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ରାସ୍ତା, ଉଠୁନି ଅଳିଆ, ପୂତିଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ (ETV Bharat Odisha)

'ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ'
ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା, "ସରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ । ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଅନେକ ନୂଆ ଟଏଲେଟ୍ ପଡ଼ି ରହି ଖତ ଖାଉଛି। ସେସବୁକୁ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ରଖାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକଡରେ ଶୌଚ କରନ୍ତେ ନାହିଁ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକି ବେଶ୍ ଚିନ୍ତା ଜନକ ବିକ୍ଷୟ ।"

Garbage piled up on Srimandir Bahya Parikrama Way
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ କୁଢକୁଢ ଅଳିଆ (ETV Bharat Odisha)
ଆବର୍ଜନା ପାହାଡ:ଗଡନ୍ତି ଛକ ନିକଟରେ ଆବର୍ଜନାର ପାହାଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ପରିବା ବଜାର ଥିବାରୁ ପଚା ପନିପରିବା, ପଇଡ, କୁଡୁଆ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଫଳରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖ ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଏବେ ମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ା, ପରିସ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ।
Garbage Management Issue in Puri srimandir parikrama prakalpa
ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ଓ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ରାସ୍ତା (ETV Bharat Odisha)


ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । କେବଳ ନୂଆ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ମିଳିତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ, ଶ୍ରୀଦାଣ୍ଡରେ ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟରେ ନୂଆ ଟଏଲେଟ୍ ଖତ ଖାଉଛି । ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଟଏଲେଟ୍କୁ ସର୍ବସାଧରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖିଲେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ।"

Garbage Management Issue in Puri srimandir parikrama prakalpa
ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ଓ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ରାସ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

'ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ '

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, " ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଛି । ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସଫେଇକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଭିକ୍ ସେନ୍ସ ବା ସଚେତନତା ଅଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।"

Unused Washrooms
ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଓ ଶ୍ରୀମାର୍ଗର ସଫେଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମାର୍ଗର ବାହାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ପୌରପାଳିକା ସଫେଇ କରୁଛି । "ଗଡ଼ନ୍ତି ଛକ ନିକଟରେ ପରିବା ବଜାର ଥିବାରୁ ଉକ୍ତସ୍ଥାନଟି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ କରୁଛୁ । ତେବେ ସେଠାରେ କିଭଳି ସ୍ବଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ରାସ୍ତାରେ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଟଏଲେଟଗୁଡିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କିଭଳି ଟଏଲେଟ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ" ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ।

Garbage Management Issue in Puri srimandir parikrama prakalpa
ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ଓ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ରାସ୍ତା ! (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

