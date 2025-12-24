ଏହି ଦିନ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି; ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ହେବ
1978 ମସିହାରେ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା । ଦୀପ ଆଲୋକରେ ଏହାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ 72 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା । ଏହାର ଏଥର କେମିତି ହେବ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ?
Published : December 24, 2025 at 5:35 PM IST|
Updated : December 24, 2025 at 6:18 PM IST
କଟକ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଚଳିତ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ ଗଣତି ମଣତି କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନ ନିରୂପଣ କରାଯିବ । ଏଥିଲାଗି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ହିଁ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ୧୯୭୮ ମସିହାର ତାଲିକା ସହ ଏବର ତାଲିକାକୁ ମେଳ କରାଯିବ। ଗଣତି ମଣତି ଦିନ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ଵନାଥ ରଥ ।
ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମଣତି ଓ ଗଣତି କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହୋଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପାଞ୍ଜି ଦେଖି 2ଟି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ସେହି ତାରିଖ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ । ପରିଚାଳନା କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ।
ଆସନ୍ତା 27 ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୪ଟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ମଣତି ଗଣତି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ।
ଜଷ୍ଟିସ ରଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ । ରତ୍ନ ଭଣ଼଼୍ଡାର ଚାବି ହଜି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏହା ଖୋଲାଯାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରତ୍ନ ଭଣ଼୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇ ଅଳଙ୍କାର ସବୁକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ଼୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ଼୍ଡାରର ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ଼୍ଡାରରେ ରଖା ଯାଇଛି । ଏବେ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଛି ।
ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ
ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି,ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ କାମ । ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଜି ଦେଖାଯିବା ସହ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ । ତେବେ ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଏସଓପି ଜାରି ହୋଇ ସାରିଛି । ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ କରାଯିବ । କେଉଁମାନେ ଗଣତିମଣତିକୁ ଯିବେ ତାର ତାଲାକା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଖୁବ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାକୁ ଏହି ତାଲିକାରୁ କିଛି ନାମକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି ।
1978 ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକା ସହ ମେଳ କରାଯିବ
ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି, 1978 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା ତାହାର ତାଲିକା ସରକାର, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । ତେଣି ଏହି ତାଲିକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ଏସଓପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୁହେଁ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ
ମଣତିର ଅର୍ଥ ଭାଲ୍ୟୁଏଶନ ବା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୁହେଁ । ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତା ଛଡା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ ଆମେ କରିବା କାହିଁକି ? ତେଣୁ ଏହି ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରା ନ ଯାଇ କେବଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ରତ୍ନାଳଙ୍କାରରେ କଣ ଲାଗିଛି ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରର ସାମଗ୍ରିକ ଓଜନ କରାଯିବ । କେତେ ଓଜନର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତାର ଓଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗହଣା ଚିହ୍ନଟକାରୀ ମେସିନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି ।
1978ରେ ଗଣତି ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା 72 ଦିନ
ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି, 1978 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ 72 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା । ତେବେ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ନ ଥିଲା । ଦୀପ ଆଲୋକରେ ଏହାର ଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଥିଲେ ହେଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ କେଉଁ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା 27 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
ଏଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
