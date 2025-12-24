ଏହି ଦିନ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି; ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ହେବ

ETV Bharat / state

କଟକ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଚଳିତ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ ଗଣତି ମଣତି କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନ ନିରୂପଣ କରାଯିବ । ଏଥିଲାଗି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ହିଁ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ୧୯୭୮ ମସିହାର ତାଲିକା ସହ ଏବର ତାଲିକାକୁ ମେଳ କରାଯିବ। ଗଣତି ମଣତି ଦିନ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ଵନାଥ ରଥ ।

ଏହି ଦିନ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି (Etv Bharat)

ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମଣତି ଓ ଗଣତି କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହୋଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପାଞ୍ଜି ଦେଖି 2ଟି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ସେହି ତାରିଖ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ । ପରିଚାଳନା କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ।

ଆସନ୍ତା 27 ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୪ଟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ​ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ମଣତି ଗଣତି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ।


ଜଷ୍ଟିସ ରଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ । ରତ୍ନ ଭଣ଼଼୍ଡାର ଚାବି ହଜି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏହା ଖୋଲାଯାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରତ୍ନ ଭଣ଼୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇ ଅଳଙ୍କାର ସବୁକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ଼୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ଼୍ଡାରର ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ଼୍ଡାରରେ ରଖା ଯାଇଛି । ଏବେ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଛି ।

ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ

ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି,ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ କାମ । ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଜି ଦେଖାଯିବା ସହ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ । ତେବେ ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଏସଓପି ଜାରି ହୋଇ ସାରିଛି । ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ କରାଯିବ । କେଉଁମାନେ ଗଣତିମଣତିକୁ ଯିବେ ତାର ତାଲାକା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଖୁବ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାକୁ ଏହି ତାଲିକାରୁ କିଛି ନାମକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି ।


1978 ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକା ସହ ମେଳ କରାଯିବ

ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି, 1978 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା ତାହାର ତାଲିକା ସରକାର, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । ତେଣି ଏହି ତାଲିକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ଏସଓପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୁହେଁ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ

ମଣତିର ଅର୍ଥ ଭାଲ୍ୟୁଏଶନ ବା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୁହେଁ । ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତା ଛଡା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ ଆମେ କରିବା କାହିଁକି ? ତେଣୁ ଏହି ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରା ନ ଯାଇ କେବଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ରତ୍ନାଳଙ୍କାରରେ କଣ ଲାଗିଛି ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରର ସାମଗ୍ରିକ ଓଜନ କରାଯିବ । କେତେ ଓଜନର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତାର ଓଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗହଣା ଚିହ୍ନଟକାରୀ ମେସିନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି ।


1978ରେ ଗଣତି ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା 72 ଦିନ

ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି, 1978 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ 72 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା । ତେବେ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ନ ଥିଲା । ଦୀପ ଆଲୋକରେ ଏହାର ଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଥିଲେ ହେଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ କେଉଁ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା 27 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।

