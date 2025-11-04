କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ
ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ।
Published : November 4, 2025 at 9:53 PM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଚଳଚଞ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ତଥା ରାଜରାଜେଶ୍ବର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିଉ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର:
ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ପାଟବସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କୁ ରାଜବେଶରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଚୂନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବେଶରେ ଠାକୁରମାନେ ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରୀଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁଣ୍ଡଳ, ଚିତା, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ହଳ, ମୂଷଳ, ତ୍ରିଶାଖା, ଅଳକା, ତଡ଼ଗି, ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ହରିଡ଼ା କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ବାଘନଖି ମାଳି ଓ ସେବତୀମାଳି ଆଦି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ବେଶରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳଧୁପ ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଆଦି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।"
କାଲି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ:
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କଲେ ମହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ପଞ୍ଚୁକ ୫ ଦିନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହାକୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ଓଡିଆମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଐଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବେଶ ରାଜରାଜେଶ୍ବର ବେଶ:
ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫ ଥର ସୁନା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସୁନାବେଶ ହେଉଛି ଐଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବେଶ । ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିଦେଶକୁ ବୋଇତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ବିପୁଳ ଧନ ରତ୍ନ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଥିଲେ । ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ଵରୂପ ମହାପ୍ରଭୁ ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ତଥା ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ଉତ୍କଳର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ:
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମ ଉତ୍କଳର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏଣୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସୁନାବେଶ ତଥା ଐଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ତାଙ୍କର କେବେବି ଅଭାବ ଅନଟନ ରହିନଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି, ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୫ ଥର ସୁନା ବେଶରେ ମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁର:
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବାଳଧୂପ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ରାଜାଧୀରାଜ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ବାହୁଡା଼ ଏକାଦଶୀରେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସୁନା ବେଶରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁର । ଏପରି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋଟ ୫ ଥର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବେଶ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ସୁନାବେଶର ଅନୁରୂପ ବେଶ । ଏହି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ରାଜା, ଜମିଦାର ଓ ସାମନ୍ତ ବର୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ରାଜ ବେଶ ଦର୍ଶନରେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାନାଦି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରୁଥିଲେ । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନିଆ ଭେଟି ଦେଇ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଉତ୍କଳର ରାଜା ସାମନ୍ତରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହି ବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ।
