ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍: ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଏଲି ଏନିମେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 26, 2026 at 4:49 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏଲି ଏନିମେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଉ । ଏହି କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଅଟେ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପୀଠାଧୀଶ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ।
ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ବିକୃତ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମେତ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକୃତ କରିଦେବ । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବନା କମିଯିବ । ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିପଦକୁ ନେଇଯିବ । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ରିଲିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ।"
ସେପଟେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀନହରର ମ୍ୟାନେଜର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ; ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଛନ୍ତି,"ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ । ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା,ବିଧି ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ବିକୃତ କରି ଫିଲ୍ମ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିକୃତ ହେବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଭୁଲ୍ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବେ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କାଳ୍ପନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବା ଉଚିତ୍ ।"
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ :
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ବିକୃତ ହେବ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ହେବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବେ । ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ରେ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନେଇ କାହାରି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ । ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବା ଉଚିତ୍ ।
ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ସଜବାଜ:
ଏଲି ଏନିମେସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଥିବାରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ଥଗିତାଦେଶକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ