ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ; ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଗଲାଣି 24 ଜୀବନ, 4 ବର୍ଷରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି 64 ମୃତ
ନୂଆବର୍ଷ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦାବି ।
ପୁରୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ପୁରୀ । ବିଶେଷ କରି ପୁରୀର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିତରେ । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୁରୀକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି ସେହି ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟି ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ । ଫଳରେ ପୁରୀ ବୁଲିବୁଲି ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଖିଦୃଶିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରହିବାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏହା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ ଥିବା ସବୁ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା, ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ଫଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀର ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ପୁରୀ ସହରର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି ସମେତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଅନେକ ଜନଗହଳି ବେଳାଭୂମି ରହିଛି । ହେଲେ ଏହି ବେଳାଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ୨୦୨୫ ଡ଼ିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ୨୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ୨୦୨୪ରେ ୧୯ ଜଣ, ୨୦୨୩ରେ ୧୩ ଜଣ , ୨୦୨୨ରେ ୭ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଗତ ୪ ବର୍ଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ୬୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ-
ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଲହଡ଼ି ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ରିପ କରେଣ୍ଟ ଥାଏ । ଏଣୁ ବଡ ବଡ ଲହଡ଼ି ଆସିଲେ ରୀପ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି । ଏହାକୁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ତେବେ ସତର୍କତା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ତେବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଦିଗବାରେଣି ଛକ ଠାରୁ ଶୁଭ ପ୍ୟାଲେସ, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିପାରିଲାନାହିଁ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଉପକରଣ, ତତ୍କାଳ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୯୪ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସବୁଦିନ ୮୯ ଜଣ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ସବୁଦିନ ୫ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନେ କେବଳ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ତାହା ବିଚରେ ନାହିଁ । ତତ୍କାଳ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସହିତ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚ୍ ରେ ରହିବା ଦରକାର୍ । ଏହା ହୋଇ ପାରିଲେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା ଜରୁରୀ । ମଦ୍ୟପାନ କରି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ୍। ସମୁଦ୍ରରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ସେ ନେଇ ବେଳାଭୂମିରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ।"
ଛତିଶଗଡରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲଳିତ ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଲି । ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଯଦିଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ତେବେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯାହାକି ବହୁତ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।"
ପୁରୀ ବିଚ୍ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ହରି ରାଓ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଆଗକୁ ନବ ବର୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ବେଳାଭୂମି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ହେଲେ କୌଣସିବ୍ୟକ୍ତି କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଯିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି । ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବେ । ପୁରୀ ବିଚ୍ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।"
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କଡା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ କଥା କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି । ତେବେ ଜିରୋ ଡ୍ରାଉନିଂ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଅଛୁ । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । ତେବେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମନା କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ।"
