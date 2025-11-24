ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ କବଜାରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି, ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଉଠାଦୋକାନୀ ମହାସଂଘ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ଦାବି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ପ୍ରଶାସନ । ପ୍ରଶାସନର ଜବାବ ଜବର ଦଖଲ ହେଉଛି ଉଚ୍ଛେଦ ।
Published : November 24, 2025 at 7:07 PM IST
ପୁରୀ: ଆଧ୍ୟାମିକ ନଗରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ଆଉ ମହୋଦଧୀ ତୀରରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ବେଳାଭୂମିରେ ପରିବାର ସହ ହେଉ ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଲୋକେ । କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଏବେ ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ କବଜାରେ । ଦିନକୁ ଦିନ ବେଳାଭୂମିକୁ ଜବରଦଖଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯୁଆଡେ ଆଖି ବୁଲାଇବେ ଉଠା ଦୋକାନୀ । ଫଳରେ ବେଳାଭୂମି ଅପରିଷ୍କାର ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ସେପଟେ ପୁରୀ ଉଠାଦୋକାନୀ ମହାସଂଘ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ଦାବି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ପ୍ରଶାସନ ।
ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ କବଜାରେ ବେଳାଭୂମି:
ପୁରୀର ପେଣ୍ଠକଟା ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗବାରେଣି ଖୁଣ୍ଟି ଠାରୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜବର ଦଖଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦିଗ ବାରେଣି ଠାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବସି ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟ ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ କବଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିଯାଇଛି । ଫଳରେ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଜବରଦଖଲ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଅପରିଷ୍କାର:
ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜବର ଦଖଲରେ ବେଳାଭୂମିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବେଳାଭୂମି ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରିଷ୍କାର, ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗିରହେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବେ । ବେଳାଭୂମିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପୁରୀ ସହର ବଦନାମ ହୋଇପାରେ ।
ବେଳାଭୂମିରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଉଠା ଦୋକାନୀ:
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୭ଟି ଉଠାଦୋକାନୀ ସଂଘ ରହିଛି । ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏହି ସଂଘ ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି । ବେଳାଭୂମିରେ ଏଣେତେଣେ ବସିଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ କରି ବସାଇଲେ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ । ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ବେଳାଭୂମିକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଦାବି:
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସାମାଜିକକର୍ମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ବିଚ୍ ହେଉଚି ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ । ଏହା ମହୋଦଧି ଏବଂ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର । ଏଥି ପାଇଁ ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଚ୍ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଉଛି । ଅନେକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବିଚ୍ ଭିତରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ବେଳାଭୂମି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଭଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ବିଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଉ । ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ । ବିଚ୍ ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର୍ ରହିବ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ।’
ବେଳାଭୂମିରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ କରିବାକୁ ଦାବି:
ପୁରୀ ଉଠାଦୋକାନୀ ମହାସଂଘ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶରତ ରାୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ଦାୟିତ୍ଵ ହେଉଛି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ତାଲିକା କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ୍ । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ କରାଯାଇନାହିଁ । କିଛି ଅଳ୍ପ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ବେଳାଭୂମି ଜବର ଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହେତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି । ଏନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉଠାଦୋକାନୀ ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ବେଳାଭୂମିର ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ ।’
ଜବରଦଖଲ ହଟାଉଛି ପ୍ରଶାସନ:
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ଯେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ବେଳାଭୂମିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଉଛି । ଯେଉଁଠି ଜବର ଦଖଲ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ହଟାଉଛୁ । ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଭଙ୍ଗା ଟେବୁଲ୍, ଜରିପାଲ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ନକରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କହିଛୁ । ତେବେ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର ବେଳାଭୂମିରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିଙ୍ଗ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ ଅଞ୍ଚଳ କରାଯାଇଛି । ଉଠାଦୋକାନୀ ମାନେ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅପରିଷ୍କାର ନ କରି ଡଷ୍ଟବିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ