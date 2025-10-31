ETV Bharat / state

ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ୧୦୦ କୋଟି, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି ଅବସ୍ଥା

ବେଳାଭୂମି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ । ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ନବ ନିର୍ମିତ ଫୁଟପାଥ । ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୌଚାଳୟ । ବେଳାଭୂମି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ।

Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation
Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2025 at 5:22 PM IST

4 Min Read
Puri Beach Beautification Negligence ପୁରୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟପାଥ ତିଆରି ହୋଇଛି..ହେଲେ ସେଥିରୁ ଟାଇଲ ଉଠିଗଲାଣି । ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଶୌଚ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି.. ହେଲେ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା । କେବଳ ସେତିକୁ ନୁହେଁ ଡ୍ରେନଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣିରେ ମିଶୁଛି । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି । ଏଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର । ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation (ETV Bharat)

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ:

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ନ ପୁରୁଣୁ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଫୁଟପାଥ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ । ବେଳାଭୂମିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଝାଉଁ ଗଛ ବଗିଚାରେ ଚାଲିଚି ଖୁଲମ ଖୁଲା ମଦ୍ୟପାନ । ବେଳାଭୂମିରେ ସଠିକ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ସିଧାସଳଖ ବେଳାଭୂମି ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଶୁଛି । ଫଳରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବିମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation
Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation (ETV Bharat)

ଏହି ଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ତିକ୍ତ ତଥା ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଛୋଟରୁ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ । ବିଶ୍ଵରେ ପୁରୀ ବଦନାମ ହେବ । କେବଳ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ବୋଲି ପୁରୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।

Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation
Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation (ETV Bharat)



ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତି ସହିବ:

ପୁରୀ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ସରୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ଓ ପୁରୀ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏଭଳି ହେଲେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବ । ଏହାଦ୍ବାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତି ସହିବ । ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ।’

Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation
Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation (ETV Bharat)

ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଫୁଟପାଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି । ବିଗତ ବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଚାଲିଛି । ଆମେ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଉତ୍ତମ ଶୌଚାଳୟ, ରାସ୍ତା, ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର । ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।"

'ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ':

ପୁରୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଳାଭୂମି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ । ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି । ନୂତନ ନିର୍ମିତ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି । ଏଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିହେଉନାହିଁ । ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା । ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି । ବେଳାଭୂମିକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହାଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ? ବେଳାଭୂମି କୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେଉଁ ମନୋଭାବ ନେଇ ଫେରିବେ ? ।"

Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation
Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation (ETV Bharat)
୨୦୨୪ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋିଥିଲା:

ପୁରୀକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ବିକଶିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପୁରୀକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି । ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ନୂଆ ଫୁଟପାଥ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଝାଉଁ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଶୌଚ ପାଇଁ ନୂତନ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ବେଳାଭୂମିରେ ୩ଟି ନୂଆ ଟଏଲେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation
Puri Beach Beautification Lack of Maintenance Allegation (ETV Bharat)

ତେବେ ସେସବୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଦେୟମୁକ୍ତ ନୂଆ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନସହ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଫୁଟପାଥଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଳକୁ ଦବି ଯାଇଛି । ଫଳରେ ଚାଲିକି ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପଡ଼ିଯାଇ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ଝାଉଁ ବଗିଚାରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଛି । ଫଳରେ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ ମାରିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ସର୍ଭେ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ବେଳାଭୂମିରେ କ'ଣ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିଛୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ କାମ ହେବ । ବେଳାଭୂମିରେ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ବେଳାଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାଚଟୱାର ରହିବ । ବେଳାଭୂମିରେ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । କିଛି ସୂଚନା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିବା । ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପକରଣ ଦିଆଯିବ । ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।"

