ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ୧୦୦ କୋଟି, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି ଅବସ୍ଥା
ବେଳାଭୂମି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ । ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ନବ ନିର୍ମିତ ଫୁଟପାଥ । ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୌଚାଳୟ । ବେଳାଭୂମି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ।
Puri Beach Beautification Negligence ପୁରୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟପାଥ ତିଆରି ହୋଇଛି..ହେଲେ ସେଥିରୁ ଟାଇଲ ଉଠିଗଲାଣି । ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଶୌଚ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି.. ହେଲେ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା । କେବଳ ସେତିକୁ ନୁହେଁ ଡ୍ରେନଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣିରେ ମିଶୁଛି । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି । ଏଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର । ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ:
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ନ ପୁରୁଣୁ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଫୁଟପାଥ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ । ବେଳାଭୂମିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଝାଉଁ ଗଛ ବଗିଚାରେ ଚାଲିଚି ଖୁଲମ ଖୁଲା ମଦ୍ୟପାନ । ବେଳାଭୂମିରେ ସଠିକ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ସିଧାସଳଖ ବେଳାଭୂମି ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଶୁଛି । ଫଳରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବିମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ତିକ୍ତ ତଥା ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଛୋଟରୁ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ । ବିଶ୍ଵରେ ପୁରୀ ବଦନାମ ହେବ । କେବଳ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ବୋଲି ପୁରୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତି ସହିବ:
ପୁରୀ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ସରୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ଓ ପୁରୀ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏଭଳି ହେଲେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବ । ଏହାଦ୍ବାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତି ସହିବ । ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ।’
ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଫୁଟପାଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି । ବିଗତ ବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଚାଲିଛି । ଆମେ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଉତ୍ତମ ଶୌଚାଳୟ, ରାସ୍ତା, ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର । ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।"
'ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ':
ପୁରୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଳାଭୂମି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ । ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି । ନୂତନ ନିର୍ମିତ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି । ଏଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିହେଉନାହିଁ । ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା । ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି । ବେଳାଭୂମିକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହାଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ? ବେଳାଭୂମି କୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେଉଁ ମନୋଭାବ ନେଇ ଫେରିବେ ? ।"
ପୁରୀକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ବିକଶିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପୁରୀକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି । ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ନୂଆ ଫୁଟପାଥ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଝାଉଁ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଶୌଚ ପାଇଁ ନୂତନ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ବେଳାଭୂମିରେ ୩ଟି ନୂଆ ଟଏଲେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ସେସବୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଦେୟମୁକ୍ତ ନୂଆ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନସହ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଫୁଟପାଥଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଳକୁ ଦବି ଯାଇଛି । ଫଳରେ ଚାଲିକି ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପଡ଼ିଯାଇ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ଝାଉଁ ବଗିଚାରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଛି । ଫଳରେ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ ମାରିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ସର୍ଭେ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ବେଳାଭୂମିରେ କ'ଣ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିଛୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ କାମ ହେବ । ବେଳାଭୂମିରେ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ବେଳାଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାଚଟୱାର ରହିବ । ବେଳାଭୂମିରେ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । କିଛି ସୂଚନା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିବା । ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପକରଣ ଦିଆଯିବ । ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।"
