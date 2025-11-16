ETV Bharat / state

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ପୁଣି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍‌ ମାନ୍ୟତା

ଲଗାତାର ୭ ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ମିଳୁଛି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ମାନ୍ୟତା । ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦାବି ।

Blue flag beach
ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Puri Blue Flag Beach ପୁରୀ: ପୁଣି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନ୍ୟତା । ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ । ଡେନମାର୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫର୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଏହି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ବେଳାଭୂମିର ମାନ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ମାନର ହେବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ୩୩ଟି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏହି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ ।

ପୁଣି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ମିଳିଲା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସିର କଥା । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ସେଠାର ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ସହିତ ବେଳାଭୂମିରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୃହ, ଉଚ୍ଚ ମାନର ଶୌଚାଳୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଯୋଗୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ପେଣ୍ଠକଟା ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ଛକ ଯାଏ ରହିଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି । ହେଲେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି ସମେତ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ବେଳାଭୂମି ଯାଏ ଆଉ ଦୁଇଟି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।’

Blue flag beach Puri
ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat Odisha)



ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ନିୟମ ଓ ମାନଦଣ୍ଡ:

  • ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ
  • ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ
  • ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପରେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ
  • ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ
  • କାଫେ
  • ନିଜସ୍ଵ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ
  • ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • ଡେକୋରେଟିଭ ଲାଇଟ୍
  • ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ନାନ ଓ ବୁଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ
  • ୱାଚ ଟାୱାର, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ
  • ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାର୍କିଂ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ
Blue flag beach
ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat Odisha)
Blue flag beach
ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat Odisha)

ଲଗାତାର 7 ଥର ହାତେଇଲାଣି ମାନ୍ୟତା:

ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୩୩ଟି ମାନ ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ଭେରେ ଏହା ଜଣାପଡିବା ପରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନବୀକରଣ ହୋଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସମସ୍ତ ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି । ପୁରୀର ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ହୋଟେଲ ମେ’ ଫେୟାର ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବ ବେଳାଭୂମିକୁ ବକୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ତେବେ ପୁରୀରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ଛକ ବେଳାଭୂମି ଯାଏ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଭଳି କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ।

Blue flag beach
ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)


ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି:

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବେଳାଭୂମି ପାଇଁ ପୁରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁଦୀର୍ଘ ଓ ସୁନ୍ଦର । ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମି ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ବେଳାଭୂମିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବା ଦରକାର । କେବଳ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ପୁରୀ ସହର ବାସୀ, ହୋଟେଲିୟର ମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ବେଳାଭୂମି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ । ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେଠାରେ ବସ୍ତି କରି ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ଯଜୀବୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ବେଳାଭୂମି ଯାଏ ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ ହୋଟେଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବେଳାଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।’

Blue flag beach
ଲାଇଫଗାର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁଣି ସୁନାପୁରକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନ୍ୟତା, ଗଞ୍ଜାମରେ ଖୁସିର ଲହରୀ

ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପୁରୀକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନ୍ୟତା

ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରେ କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

Blue flag beach Puri
ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚର ମ୍ୟାନେଜର ରାକେଶ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେହେତୁ ପୁରୀ ବିଚକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ମାନ୍ୟତା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ । ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଗତ ୭ ବର୍ଷ ହେବ ଲଗାତାର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣ ବିଚ୍ ଠାରୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭିନ୍ନ । ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭଲ ପରିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । ତେବେ ୩ ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିରେ ସବୁ ଫ୍ରି ଥିବା ବେଳେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଗୃହ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଚେୟାର ବସିବା ପାଇଁ ବଡ ଛତା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।’
Blue flag beach
ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

