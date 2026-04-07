ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାହିଯାତ ପରମ୍ପରା: ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ଲୋକକଳାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁବପିଢ଼ି ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିଯାତ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 7, 2026 at 8:16 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର...ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ । ଏଠିକାର ମାଟି,ପାଣି,ପବନ କଳାସଂସ୍କୃତିର କଥା କୁହେ । ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଆସିଲେ କଳାକାର ଟିଏ ହେଉ ଅବା କଳାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରତ ମଣିଷଟିଏ ପାଇବେ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯୁବପିଢି । ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାହିଯାତ ପର୍ବ । ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ନିଜର ଲୋକକଳାକୁ ପାଶୋରି ନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢି । 500 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ନିଜକୁ ଜଡିତ ରଖି ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
ସାହିଯାତ କଣ ?
ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ଜନ୍ମ ବିଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନ ଆଠ ସାହିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲୀଳା ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସାହିଯାତ କୁହାଯାଏ ।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାହିଜାତ ପରମ୍ପରା:
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ କଳା ସାହିଜାତ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଗବେଷକ ମାନେ କୁହନ୍ତି । ଏହି ସାହିଜାତ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାମାଭିଷେକ ଦୀର୍ଘ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଚାଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ କଥାବସ୍ତୁ ତଥା ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଲୋକ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଆଠ ସାହିରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବସ୍ତୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ, ବନବାସ, ସୀତା ହରଣ, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାହାଣୀକୁ ସାହିର ଯୁବକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ୍ ଧାରଣ କରି ରାମାୟଣ କଥା ବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।
ଦୁଇ ମାସ ଆଗରୁ ହୁଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ କଥା ବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ । ଆଠ ସାହି ଆଖଡ଼ା ସମନ୍ଵାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାହିଜାତ ପର୍ବକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ । କେଉଁ ସାହିରୁ କିଏ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାବଣ, ପର୍ଶୁରାମ, ସପ୍ତସିରା ବେଶ୍ ଧାରଣ କରିବେ ତାହା ଉକ୍ତ ସାହିର ଆଖଡ଼ା କମିଟି ସହିଯାତର ଦୀର୍ଘ ୨ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ରିହରସଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ସାହିଜାତ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢି:
ପୁରୀରେ ଏପରି ନିଆରା ଲୋକକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ଯୁବପିଢି ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହର ସହ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ନିଜକୁ ଜଡିତ ରଖନ୍ତି । ସାହିଜାତ ପରମ୍ପରାରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବ କଳାକାର ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି ଏମାନେ । 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ କଳାକାର ।
ସାହିଯାତ କଳାକାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେଜ କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ନାଗା ବେଶ୍ ଧାରଣ କରେ । ନାଗାର ହେଉଛି ଷୋଳ କଳା । ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସର ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଳା ଓ ଅଭିନୟ ଦେଖାଇବା ଆମକୁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ । ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯୁବ ପିଢ଼ି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଯୁବକ ମାନେ ସାହିଯାତରେ କଳା, ଅଭିନୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।’
ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ:
ଆଠ ସାହି ଆଖଡ଼ା ସମନ୍ଵୟ ସମିତିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବପୁରାତନ ଆଠ ସାହିର ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସାହିଯାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ । ସାହିଯାତ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ସାହିଯାତରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଉ । ସାହିଯାତ କେବଳ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଅନେକ ପାରମ୍ପାରିକ ସମର କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ ।’
ସାହିଜାତରେ ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ପୁରୀର ସର୍ବପୁରାତନ ସାହି ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସାତ ସାହି ଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ସାହିଯାତ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । କାଳିକାଦେବୀ ସାହି, ଗୌଡବାଡା ସାହି, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି, ମାର୍କେଣ୍ଡଶ୍ୱର ସାହି, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, ବାଲିସାହି ଓ କୁଣ୍ଢେଇବେଣ୍ଟ ସାହିରୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଗାମେଢ, ରାବଣ, ପର୍ଶୁରାମ, କାଳୀମେଢ, ସପ୍ତଶିରା, ନାକକାନ ପ୍ରଭୃତି ଆହୁରି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ବାହାରି ସାହି ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ।
କେଉଁ ସବୁ ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ?
ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଶେଷହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞରକ୍ଷା, ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ, ସୀତା ବିବାହ, ପର୍ଶୁରାମ ଲୀଳା, ବନବାସ ଲୀଳା, ମାୟାମୃଗ ଲୀଳା, ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି, ହନୁମାନ ଲୀଳା ଓ ରାବଣ ବଧ ଆଦି ସାହିଯାତର ପ୍ରମୁଖ ଲୀଳାମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ସାତସାହି ଆଖଡାର କଳାକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଦିବସ ଜାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲୀଳା ଥାଏ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ସାତସାହିକୁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଲୀଳା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ସାହିଯାତ କମିଟି ଦ୍ବାରା ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲୀଳା କଳାକାର ମାନେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ।
ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ:
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ରାମାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତାହା ସାହିଯାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକକଳା ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକି ପାଞ୍ଚ ଶହରୁ ଛଅ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରାତନ ହେବ । ସାହିଯାତ ରାମାୟଣ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପର୍ବ । ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଳାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।’
ଆକର୍ଷଣ ସାଜେ ‘ନାଗା’:
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାହିଯାତ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ସମରକଳା କୌଶଳ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି 'ନାଗା' । ବିଶେଷ କରି ନାଗା ଚାଲି, ଠାଣି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ନାଗା ଓଡ୍ର କଳିଙ୍ଗ ବାହିନୀର ବିରତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ । ନାଗାର ସାଜସଜ୍ଜା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଦେହରେ ପାଟକାଚେଣି, ଉତ୍ତରୀୟ, ନାକ ତଳକୁ ଓସାରିଆ ଦାଢ଼ି, କପାଳରେ ସିନ୍ଦୂର କଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ଶିରଣାସ୍ତ୍ର, ହାଣ୍ଡିଆ, ଚନ୍ଦ୍ରହାର, ବେଙ୍ଗପାଟିଆ ମାଳ, ପାଉଁଜି, ବାଘ ନଖରେ ସଜା ଯାଇଥାଏ । ଧନୁ, ଢେଣୁ, ତ୍ରିଶୂଳ, ପତାକା, ବାଙ୍କ ଛୁରୀ, ଝୋବା, ଘଣ୍ଟି, ଗଣ୍ଠିଆ ଆଦି ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଧାରଣ କରି କଳାକାର ନାଗା ନୃତ୍ୟ ଓ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ କଳା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ ହୋଇଥାଏ ।
ଦେବୀ ରୂପରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି ପୁରୁଷ:
ପୁରୁଷ କଳାକାର ମାନେ ଦେବୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମୁହଁରେ ମୁଖା ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । 18ଟି ହାତ ରହିଥାଏ । ପାଦରେ ଅଳତା, ହାତରେ କାଚ ଓ ବଟ ଫଳ, ଦେହରେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମେଢ଼ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ସାହିଯାତରେ କଳାକାର ମାନେ ଅଠର ଭୂଜା, ଷଡଭୂଜା, ମହାଦେବ, ଗଣେଶ, ନୃସିଂହ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ପାର୍ବତୀ, ମଙ୍ଗଳା, ଦଶାବତାର, ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରିଶ୍ୱର, ହରିହର, କୃଷ୍ଣକାଳୀ ମେଢ଼ରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ଜାଗା ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଯୁବ କଳାକାର:
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଥିବା ପୁରାତନ ଆଠ ସାହିର ଯୁବକ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା କିଣି ବିଭିନ୍ନ ମେଢ଼ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଯୁଗ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁବକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କଳାକାର ମାନେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ମେଢ଼ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ଆବଶ୍ୟକ:
ବାଲିସାହି ହିଞ୍ଜଳ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି କୁହନ୍ତି, ‘ସାହିଯାତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଳା ଓ ପରମ୍ପରା । ଯାହାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ବିଶ୍ଵର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ । ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଠାରୁ ବହୁତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ସାହିଯାତ । ହେଲେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଧିକ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି । ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।’
ସାହିଜାତ ଫିଲ୍ମ ପାଇଛି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର:
ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ପୁରାତନ ଲୋକ କଳା ସାହିଯାତ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗତ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସାହିଯାତ କଳାକାର କୁହନ୍ତି । ସାହିଯାତର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିଲେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ