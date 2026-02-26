ETV Bharat / state

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ; ଚିରାଫଟା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟି ତଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଧି

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଆରା ସଚେତନତା । ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନତା । ଚିରାଫଟା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟି ତଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଧି ।

Puri Retired Army Veteran Tricolour Awareness Campaign National flag respect
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 26, 2026 at 3:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Tiranga Awareness ପୁରୀ: ଦେଶର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ଜାତୀୟ ପତାକା ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ଏହା କେବଳ ଏକ କପଡ଼ାର ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୪୦ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆବେଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନର ସ୍ମାରକୀ । ଆଉ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ପତାକାର କିଭଳି ସମ୍ମାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଦେଶ ମାତୃକା ସେବାରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର କଣ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିଛି ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ କିଭଳି ସସମ୍ମାନରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ା ।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ (ETV Bharat)
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ:

ପୁରୀର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ା (୬୧) ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଦୂର ସଂଚାର ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶ ମାତୃକା ସେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ସଂଘର ସଂଯୋଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚିରା ଫଟା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କାଢି ଏହାକୁ ମାଟି ତଳେ ସମାଧି ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି କେହି ଏହା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଣି ମାଟି ଖୋଳି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଶୋକ ଚକ୍ରକୁ ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ରଖି ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ଘରେ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ।

Subedar Major Bhaskar Parida
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ (ETV Bharat)

ଜାତୀୟ ପତାକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା:

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେ ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶ ସେବା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ବହନ କରେ । 'ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ପାଳନ କରି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା । ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । ଜାତୀୟ ପତାକା ୨୬ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଲାଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଛାଡିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପତକା ଲାଗି ରହିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ସେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

Subedar Major Bhaskar Parida
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ (ETV Bharat)

କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଭିଯାନ:

ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ନିୟମ ରହିଛି ରଙ୍ଗହୀନ, ଚିରାଫଟା, ଅବ୍ୟସ୍ଥିତ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହା ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅବମାନନା । ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉପରେ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶ ନଗର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେଣି । ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମାଟି ତଳେ ରଖି କିଭଳି ସମାଧି ଦିଆଯାଏ ସେନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି । ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ କରୁଛି ।"

Puri Retired Army Veteran Tricolour Awareness Campaign National flag respect
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ (ETV Bharat)

ତେବେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ରୁ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଘର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପହଞ୍ଚି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଚିତ୍ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ରଖିଛନ୍ତି । ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶ ନଗର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ଜାତୀୟ ପତାକା ମାଟି ତଳେ ସମାଧି ଦେବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମହତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ମେଜର ପରିଡ଼ା ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ଵ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Puri Retired Army Veteran Tricolour Awareness Campaign National flag respect
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ (ETV Bharat)
ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା:

ଆଦର୍ଶ ନଗର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ନେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବହୁତ ଭଲ । ସେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଜାତୀୟ ପତାକାର ମହତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ୨ଟି ପୁରୁଣା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସେ ମାଟି ତଳେ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ ।"

Puri Retired Army Veteran Tricolour Awareness Campaign National flag respect
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ (ETV Bharat)

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ସୁଦର୍ଶନ ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି, "ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଏହି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହିଁ ଆମର ଏକତାର ପ୍ରତୀକ । ତେଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।"

Puri Retired Army Veteran Tricolour Awareness Campaign National flag respect
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ କଳା କୌଶଳ; ଚଳନ୍ତା ବୁଲେଟ୍ ଉପରେ ପିରାମିଡ୍, ଯୋଗ

ମାଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରୁଟିର ସ୍ୱପ୍ନ; ଆଜି ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଆଖିରେ ଆକାଶରେ ଉଡିବାର ନିଶା

ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ:

ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଉପରେ କେଶରୀ, ମଝିରେ ଧଳା ଏବଂ ତଳେ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ । ଧଳା ରଙ୍ଗର ମଝିରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର 'ଅଶୋକ ଚକ୍ର' ଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ୨୪ଟି ଅର ରହିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ । ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ରଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଚି । କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ । ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ । ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମୃଦ୍ଧି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦେଶର ସବୁଜିମାର ପ୍ରତୀକ । ତେବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ନେଇ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି । ପତାକା ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ସହ ଉଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ । ଯଦି ପତାକାଟି ଚିରିଯାଏ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ । ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସମାଧି ଦିଆଯିବା ବିଧି ରହିଛି ।

Puri Retired Army Veteran Tricolour Awareness Campaign National flag respect
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ (ETV Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

BHASKAR PARIDA VETERAN STORY
TRICOLOUR AWARENESS CAMPAIGN PURI
RETIRED ARMY AWARENESS DRIVE
NATIONAL FLAG RESPECT INDIA
PURI EX SERVICEMAN TIRANGA CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.