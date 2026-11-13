ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଧାମ; ସ୍ବଛତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ ଆୱାର୍ଡସ୍ ୨୦୨୫–୨୬ରେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ କୋଷ୍ଟାଲ ଟାଉନ ବର୍ଗରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 13, 2026 at 6:53 PM IST
ପୁରୀ: ସାରା ଭାରତରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ । ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ୧୦ମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ ଆୱାର୍ଡସ୍ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ସାରା ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପକୂଳ ସହରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ କୋଷ୍ଟାଲ ଟାଉନ୍ ବର୍ଗରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀବାସୀ, ସଫେଇ ମିତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଗୋଲଡେନ୍ ବିଚ୍ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ବଛତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପୁରୀ ସହର ବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ।
ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିମଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ-ସହରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୦ମ 'ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ ଆୱାର୍ଡସ୍ ୨୦୨୫–୨୬'ରେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ 'ସ୍ୱଚ୍ଛ କୋଷ୍ଟାଲ ଟାଉନ୍' ବର୍ଗରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ କମିଶନର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାରାୟଣ ଶର୍ମା ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।
ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଏକ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହର ସ୍ବଚ୍ଛତା ବର୍ଗରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସାଶନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ସଫେଇ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି କଣ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର୍ କରାଯାଉ। ଆମେ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା। ଏହା ଦ୍ବାରା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଅଧିକ ଆରଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।'
ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ । ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥାର ସୁଚାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ଏହ ସଫଳ ପ୍ରତିଫଳନ । ସହରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ୧୦୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ରିକଭରି ଫାସିଲିଟି (MRF), ୧୦୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସଡ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ (CBG) ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଜା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ଆଦି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ସହରକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ଓ ପବିତ୍ର ରଖିବାରେ ସଫେଇ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ପୌର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପୁରୀର ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏହି ଗୌରବ ଆଣିଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ସଫେଇ ମିତ୍ର, ପୌର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି l ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ପୁରୀକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁଜ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ଏବଂ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାୟନର ଧାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବା ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, 'ପୁରୀ ନୂତନ ଭାବେ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏବେ ପୁରୀକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଉପକୂଳ ସହର ବର୍ଗରେ ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ନମ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏହି ଧାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର। ଉଭୟ ପ୍ରସାଶନ ଓ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କର ଏଥି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଉଥିବା ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ିରେ ଘରର ଅଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେବି କିଛି ଅମାନିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ନିଜର ସ୍ବଚ୍ଛତା ନିଜେ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମ ସହର ଓ ପରିବେଶ ସ୍ବଚ୍ଛ ରହିବ। ଏହି ସ୍ବଛତା ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରସାଶନକୁ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।'
ସଫଳତା ପଛର ପ୍ରୟାସ
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ଓ ରାତି ଦୁଇଥର ସଫେଇ କରାଯାଉଛି। ବେଳାଭୁମିରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବେଳାଭୁମି ନୁହେଁ ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଓ ରାତିରେ ଦୁଇ ଥର ସଫେଇ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ସହରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ଯକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ବଚ୍ଛ ସାଥୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରଯାଇଛି। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ବଚ୍ଛ ସାଥୀମାନେ। ପୁରୀ ସହର ବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ସହର ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।
'ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ପରି ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚରେ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର'
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏ.କେ.ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି, 'ପୁରୀକୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପୁରୀର ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସ୍ବଛତା ସହିତ ଶୌଚାଳୟ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ରହିଛି। ହେଲେ ପୁରୀର ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚରେ ସେଭଳି ସୁବିଧା କମ୍ ରହିଛି। ଯଦିଓ ବେଳାଭୂମି ସଫା ସୁତୁରା ରହିଛି ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚରେ ମହିଳା ଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପରେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଘରୋଇ ଶୌଚାଳୟ ଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଶୌଚ ଓ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି। ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସୁଥିବା ବିଚରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ନ ହେଲେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ।'
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବଢୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ରିସାଇକ୍ଲି ହୋଇ ପାରୁନି
ପୁରୀ ମହାନଗରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୁରୀ ସହରରେ ବାର୍ଷିକ ୮୦୬ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୫୬୦ ଟନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଉଛି । । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ୬ଟି ଏମଆରଏଫ୍ ( ମ୍ୟାଟ୍ରିଆଲ ରିକଭରି ଫାଶୀଲିଟି) ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ରିସାଇକେଲ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଥିବା ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାକୁ ପଠାଯାଉଛି । ହେଲେ ଯେତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେହି ଅନୁପାତରେ ରିସାଇକଲ୍ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକି ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି।
ସହରରେ ଅଧିକ ଆରଭିଏମ ମେସିନ୍ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି
ଅନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶି ଓ ନଳା ଜାମ ହୋଇ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ପୁରୀକୁ ବାର୍ଷିକ ୨ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି। ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଏବେ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସହ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସହରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ୧୦୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ରିକଭରି ଫାସିଲିଟି (MRF), ୧୦୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସଡ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ (CBG) ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଜା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ଆଦି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଗମୀ ଦିନରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ପୁରୀ ସହରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ସହ ପୁରୀ ସହରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆର ଭି ଏମ୍ ମେସିନ୍ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସାମାଜିକକର୍ମୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବେଳାଭୁମିରେ ଅଧିକ ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ଅଧିକ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସାଶନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏମିତି ଜାରି ରହିଥାଉ'
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'ପୁରୀକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ କୋଷ୍ଟାଲ ଟାଉନ୍ ହିସାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ପୁରୀକୁ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ସହର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆମକୁ ଓ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆମକୁ ମିଳିଛି। ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ପୁରୀ ବାସୀ ଯେଭଳି ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଫେଇରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବେ। ତେବେ ପୁରୀ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆବର୍ଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ ପାଇଁ ୧୦୦ ଟିପିଟି ଏକ ମେଗା ରିକଭରି ଫାସିଲିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ହେବା ପରେ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହଜ ହେବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ଯ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର; ଉପକୂଳ ସହର ବର୍ଗରେ ପୁରୀ ପ୍ରଥମ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକା ଟପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଝଲସିବ ଐତିହ୍ୟ 'ଅଠରନଳା', ମୂଷା ନଦୀର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର