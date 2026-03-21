ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଆରମ୍ଭ
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ହେବ । ପଢନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 21, 2026 at 1:02 AM IST
ପୁରୀ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଧିକୃତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରିବେ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ଆଜି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହାବି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଥ୍ରିଡି ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ ।"
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତଥା ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।
୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଯାହା ତାଲିକା ହୋଇଥିଲା ସେହି ତାଲିକା ସହ ଆମେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାରର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମେଳକ କରିବୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଓପୀ ଅନୁଯାୟୀ କାଟାଗୋରି ୧ , କାଟାଗୋରି ୨, କାଟାଗୋରି ୩ କରାଯାଇ ସବୁ ହିସାବ ରଖାଯିବ । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ହଳଦିଆ ଭେଲବେଟ କପଡ଼ାରେ ରଖିବୁ। ସ୍ୱର୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ହୋଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ସୂଚୀ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖାଯିବ । ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରାଧିକୃତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଯଦି କିଛି ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଦରକାର ଅବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସଓପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ