୪୭ ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ହେବ ଗଣତି ମଣତି, ଅଳଙ୍କାରରେ ଲାଗିବ ମେଟାଲ୍ ଟ୍ୟାଗ
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ନେଇ ପଢନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : March 24, 2026 at 8:23 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦୀର୍ଘ ୪୭ ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ୧୨ ଟା ୯ ମିନିଟ୍ ରୁ ୧ ଟା ୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା । ଏହି ଶୁଭ ବେଳାରେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଉଭୟ ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ । ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲକ କରାଯିବ । ଯଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ।
୧୯୭୮ରେ ହୋଇଥିଲା ଶେଷ ଗଣତି ମଣତି
୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାମ ଦୀର୍ଘ ୭୨ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି କାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ ତା'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର, ରବିବାର, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମେତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଯେଉଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେହିଦିନ ହିଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।
କିଏ କରିବେ ଏଥରର ଗଣତି ମଣତି କାମ
ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ବା ସୁପରଭାଇଜିଙ୍ଗ ଟିମ । ଅନ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ଟିମ୍। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଟିମରେ ୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳରେ ୧୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସୁପରଭାଇଜିଙ୍ଗ ଟିମରେ ଦୁଇଜଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହାଇଲେବଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବ କମିଟିର ଜଣେ ସେବକ ମେମ୍ବର । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହାଇଲେବଲ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ବଣିଆ, ଜଣେ ବଣିଆ ସେବକ, ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ଦେଉଳକରଣ, ତଢଉକରଣ ଏହି ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ।
ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରହିବେ ଦୁଇଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ଅନେକ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ । ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ସହିତ ଆରବିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ । ଦୁଇଜଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରିବେ। ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଏକ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲକ ତିଆରି କରାଯିବ। ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ।
ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୭୮ରେ ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଚଳିତ ଥର ହେବାକୁଥିବା ଗଣତି ମଣତିର କେବଳ ମେଳକ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ତା ପରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ଶେଷରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ଉଭୟ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣତି ମଣତି ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଯେଭଳି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାମରେ ସାମିଲ୍ ଥିବା କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଗଣତି ମଣତି ସରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯିବ। ସୁନା, ରୂପା, ମୋତି, ମାଣିକ ରଖିବା ପାଇଁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣତି ମଣତି ପରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ।
ଗଣତି ମଣତି ଦିନ କେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଭକ୍ତ
ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିନ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ସେହିଦିନ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଳିଆ ସେବକ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବାୟତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସପି ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ସଦସ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଲୋକୀକରଣ, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ବହୁଳ ଦିନ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ଶନିବାର, ରବିବାର ଦିନ ଗଣତି ମଣତି ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ।
କେଉଁଠି ରଖାଯିବ କେଉଁ ଗହଣା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଣିଆ ସେବକ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଧିକୃତ୍ ଅଧିକାରୀ, ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆରବିଆଇର ଅଧିକାରୀ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବନି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ହଳଦିଆ ଭେଲବେଟ୍ କପଡ଼ାରେ ରଖାଯିବ। ଏହାକୁ ଏକ ଟିଣ ବାକ୍ସରେ ରଖାଯିବ। ପରେ ଏହି ବାକ୍ସକୁ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖାଯିବ। ରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଧଳା ଭେଲବେଟ କପଡ଼ାରେ ରଖାଯିବ।
ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ କରାଯିବ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ
୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ଯାହା କ୍ରମିକ ନମ୍ୱର୍ ଥିଲା ୨୦୨୬ ଗଣତି ସମୟରେ ନୁଆ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ୱର୍ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ମେଟାଲ୍ ଟ୍ୟାଗ ରହିବ। ଏହି ଧାତବ ଟ୍ୟାଗରେ ୧୯୭୮ ମସିହାର କ୍ରମିକ ନମ୍ୱର୍ ଓ ୨୦୨୬ ମସିହାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ରହିବ। ଏହାର ବିବରଣୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ତାହାର ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି, ଥ୍ରିଡି ମ୍ୟାପିଂ, ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଗଣତି ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏକ ସଫ୍ଟୱାରରେ ଏହାକୁ ଲୋଡ କରାଯାଇ ଇ-କ୍ୟାଟଲଗିଂ ହେବ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ କରାଯିବ। ହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଯେଉଁଦିନ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେହିଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯାଇ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେବକ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତାଲା ଦିଆଯିବ। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଦିଆଯାଇ ଲକ୍ କରାଯିବ। ଚାବି ଜିଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯିବ। ଯେଉଁ ଦିନ ପୁଣି ଗଣତି ହେବ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଚାବି ଅଜଣାଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ଗଣତି ସରିବା ପରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଲକ୍ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯିବ। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
କେବେ ସରିବ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ
ସମ୍ପୂର୍ଣ ସ୍ବଛତାରେ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି କରାଯାଇ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ଏହି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସରିବ ତାହା ଏବେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଦିନ ଗଣତି ହେବ ସେହିଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେଉ।'
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ୧୩-୫-୧୯୭୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୩-୭-୧୯୭୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଇଥିଲା।ଏହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ୩୬୭ ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ଯାହାର ଓଜନ ୪୩୬୪ ଭରି ଅଟେ । ସେହିପରି ୨୩୧ ପ୍ରକାରର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ପୂଜା ବାବଦୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ଯାହାର ଓଜନ ୧୪,୮୭୮ ଭରି ୬ ଅଣା ଅଟେ। ଅପରପକ୍ଷେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କିସମର ୭୯ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଓଜନ ୮,୧୭୫ ଭରି ଏବଂ ୩୯ ପ୍ରକାରର ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହାର ଓଜନ ୪,୬୭୧ ଭରି ଅଟେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସେବାପୂଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଠାରେ ୮ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଂକାର ରହିଛି ଯାହାର ଓଜନ ୨୯୯ ଭରି ୧ ଅଣା ଏବଂ ୨୩ ପ୍ରକାରର ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହାର ଓଜନ ୨୬୦୩ ଭରି ୮ ଅଣା ଅଟେ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହିଛି କେତେ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ୩ ଶ୍ରେଣୀର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର । ଏଥିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହିଛି, ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ତୃତୀୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି, ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର । ଏଠାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି, ସେବା, ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ପୂଜାସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଥାଏ । ଏହିପରି ତିନିଟି ଶ୍ରେଣୀର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ମୋଟ ୪୫୪ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଯାହାର ଓଜନ ୧୨୮୩୮ ଭରି। ସେହିପରି ୨୯୩ ପ୍ରକାର ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହାର ମୋଟ ଓଜନ ୨୨୧୫୩ ଭରି ଅଟେ ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କେବେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ସେନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
